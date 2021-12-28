寶島伴手禮旗艦店啟動 行銷台灣糕餅

為振興糕餅業及伴手禮產業，中華民國糕餅公會全國聯合會、商業發展研究院今舉辦「寶島伴手禮旗艦店」啟動儀式，並宣布明年1月20日到21日將帶領20家業者，參加由香港貿易發展局主辦的「美食主題路演活動」，行銷台灣糕餅產品。

經濟部商業司長蘇文玲致詞指出，為了協助疫情期間受創的糕餅業，擴大銷售量及提振產業品牌，希望透過「寶島伴手禮旗艦店」計畫協助產業整合行銷，結合各品牌的明星商品一同加入，讓消費者有一站購足的滿足感，並加強業者在營運及數位行銷的力道，發展數位科技整合平台，提升整體產業的知名度與能見度。

中華民國糕餅公會全國聯合會理事長周子良表示，受疫情影響，重創糕餅生意，業者轉型「數位化」勢在必行。「寶島伴手禮旗艦店」計畫就是鏈結團隊，企圖為糕餅業打造新品牌價值，再創產業新高峰，並希望整合糕餅產業推廣到國外。

商研院副院長張皇珍說，台灣糕餅聞名世界，去年台灣糕餅業產值達新台幣259億元，根據商研院調查顯示，糕餅是最能代表台灣文化與優勢的產品之一，近2年來在輔導過程也看見業者深厚的產品工藝與無限的創新力，外觀及包裝造型更多元吸睛，也希望協助業者打造新品牌策略，促進產業轉型升級，為產業創造更大利潤。

明年1月20日到21日香港「美食主題路演活動」共有50家業者參加報名，最終選出20家業者參與，讓來自香港及亞洲市場等有興趣的買家與食品供應商，透過線上媒合洽談，為明年的產品外銷預先佈局，引領帶動糕餅新契機。