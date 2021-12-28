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必收藏！白蘭氏養蔘飲攜手「nocogou」推3款療癒印花餐盤組禮盒

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
白蘭氏攜手日本療癒系印花品牌「nocogou」推出3款印花餐盤組特規禮盒。圖／白蘭氏提供
白蘭氏攜手日本療癒系印花品牌「nocogou」推出3款印花餐盤組特規禮盒。圖／白蘭氏提供

一轉眼2021年就要結束，今年因為疫情影響，不僅覺得時間彷彿被偷走了大半，也大大改變了民眾的生活習慣，更加注重居家風格與舒適度，對身體保健的意識也大幅提升。迎接送禮旺季，白蘭氏攜手日本療癒系印花品牌「nocogou」推出印花餐盤組特規禮盒，即日起至指定通路購買「白蘭氏養蔘飲特規組」即可獲得「nocogou」日式印花限量餐盤組（共3款），只送不賣，讓民眾不只能照顧健康，更可以療癒心情，增添生活儀式感。

繼「SOU‧SOU」之後，白蘭氏這次選擇與近期於印花界嶄露頭角的黑馬品牌「nocogou」攜手合作，「nocogou」源起日本名古屋愛知縣小村落，創辦人杉浦克之經常透過日常生活中觀察到的家鄉自然田園景物作為創作靈感發想。這次白蘭氏養蔘飲搭配印花餐盤組特規禮盒，讓消費者除了透過白蘭氏養蔘飲的補氣金三角：人蔘、麥門冬、五味子，為年末忙碌生活內在補氣打底外，也能透過療癒風格餐盤為日常生活加分。

現在只要至指定通路購買白蘭氏養蔘飲56入、60入特規組，即可免費獲得指定花色餐盤組，可至不同通路一口氣包色全部帶回家。除了印花餐盤組外，今年也同步推出黑醋栗+金盞花葉黃素精華飲48入特規組，凡購買即可獲得nocogou印花電腦手提包，送禮超有誠意，自用也很療癒。

白蘭氏觀察疫情期間宅家時間長，因此選擇與傳遞溫暖及療癒力量的「nocogou」合作推出餐盤組。圖／白蘭氏提供
白蘭氏觀察疫情期間宅家時間長，因此選擇與傳遞溫暖及療癒力量的「nocogou」合作推出餐盤組。圖／白蘭氏提供
同步推出黑醋栗+金盞花葉黃素精華飲特規組，凡購買即可獲得「nocogou」印花電腦手提包。圖／白蘭氏提供
同步推出黑醋栗+金盞花葉黃素精華飲特規組，凡購買即可獲得「nocogou」印花電腦手提包。圖／白蘭氏提供
白蘭氏養蔘飲與印花界黑馬「nocogou」攜手合作，至指定通路購買白蘭氏養蔘飲特規組，即可免費獲得指定花色餐盤組。圖／白蘭氏提供
白蘭氏養蔘飲與印花界黑馬「nocogou」攜手合作，至指定通路購買白蘭氏養蔘飲特規組，即可免費獲得指定花色餐盤組。圖／白蘭氏提供
源起日本名古屋愛知縣小村落的「nocogou」，創辦人透過日常生活中觀察到的家鄉田園景物作為創作靈感發想，帶來溫暖療癒的感受。圖／白蘭氏提供
源起日本名古屋愛知縣小村落的「nocogou」，創辦人透過日常生活中觀察到的家鄉田園景物作為創作靈感發想，帶來溫暖療癒的感受。圖／白蘭氏提供

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