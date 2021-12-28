小米之家台北信義直營店升級破百坪 獨家延長「小米聖誕節」優惠

小米於2018年即搶進信義商圈開設約61坪的「小米之家台北信義直營店」，近期更於同一店址整裝擴店，再度盛大開幕，門市佔地擴增至117.84坪，店裝並升級為「全台首間小米之家全新形象店」，除了展示產品與櫃體增加以外，流線型的購物動線設計、明亮無壓迫的通透空間、更完整的產品線展示，還有「AIoT智慧家庭實品屋」，都讓消費者進到店內都可以享受舒適滿意的體驗式購物氛圍。

而官網已經結束的「小米聖誕節」活動更將於小米之家台北信義直營店獨家延長至2022年1月2日止，針對千元以內至5千元以上的各價位帶提供最強選購攻略，並獻上最具誠意的好康折扣，之前來不及下單的民眾，現在動身前往還來得及。

全新形象店不僅選用加大型的手機展示桌，完整陳列各系列商品不同顏色、型號，提供消費者最多元的選擇；店內更規劃8大主題區，包含手機體驗、影音劇院、智慧家電、居家廚電、健康穿戴、旅行生活、智慧科技及配件周邊，更額外增設完整的AIoT智慧家庭實品屋，以居家客廳與廚房場景，情境展示小米手機與AIoT裝置之間的自動互連與運用，讓消費者不再只是單純選購商品，更能進一步親身體驗小米的智慧生活藍圖與實現。