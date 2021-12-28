濃郁起司醬＋4種炸物！肯德基「炸雞起司鍋」只賣12天

隨著令人期待的跨年倒數即將到來，「肯德基」將自12月30日起，限時推出新品「炸雞起司鍋 溫暖樂饗餐」，一次集結咔啦脆雞、勁爆雞米花等多種品項，並且搭配可加熱的「起司鍋」，可為炸物裹上濃郁的切達起司醬，帶來不同的全新風味。

「炸雞起司鍋 溫暖樂饗餐」內含有咔啦脆雞9塊、大份雞米花、脆腿條4條與大份薯條，並且還附上可以加熱的特製陶鍋、切達起司醬與環保提袋。除了能夠直接品嚐各項炸物的美味外，民眾也可將起司醬以陶鍋加熱之後，自行沾裹炸物品嚐，讓切達起司香醇鹹香的風味，為咔啦脆雞、薯條、雞米花等經典商品，增添濃郁又滑順的層次享受。搭配上時尚環保提袋，也方便整組套餐揹著走，處處都能打造成歡樂的跨年派對。

「炸雞起司鍋 溫暖樂饗餐」限定於12月30日至2022年1月10日期間販售，每套799元，僅限到店外帶、車道點餐供應。部份餐廳未提供金黃脆腿條，將改提供10塊上校雞塊。