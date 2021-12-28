時尚品牌跨界秀創意！高顏值話題年節禮盒搶市

又到了春節送禮時刻，因應消費者喜愛求新求變的需求，連時尚品牌PAZZO也跨界玩創意，聯手甜點業者 but. (we love butter) 開發出時髦款的奶油餅，讓人送禮時也能有話題。而瑪德蓮專門品牌open it也為了農曆虎年到來，利用了野生烏魚子、食用金粉，打造出高顏值又兼具大人感的限定年節禮盒。

農曆年節即將到來，與家人朋友享受團聚氛圍，伴手禮儀式不可少！擔憂紅色喜氣太俗氣、傳統糕餅甜膩感過重？時尚服飾品牌PAZZO旗下支線THE BUTTERS奶油家族，就攜手知名的奶油餅品牌but. （we love butter）推出有著時髦包裝設計，可愛且溫馨的禮盒。THE BUTTERS奶油家族是以我們熟知的各種甜點為主角，並將其擬人化成超萌圖案，包括了檸檬小子、麵包小子、吐司先生、草莓蛋糕妹、櫻桃蛋糕妹還有鬆餅哥等角色。此次和but. （we love butter）合作的禮盒包裝上，就以全家族為概念設計，既逗趣又可愛，讓人輕鬆享受療癒系生活風格。

另外，瑪德蓮專門品牌open it從最初的工匠系列、午后系列，再到近期話題滿滿的樺達奶茶聯名系列，成功打響品牌名聲。而首次呈現年節禮盒，便以黑金主題展現新年特有的豐收澎湃感，不僅在包裝上用黑金虎紋代表虎年的到來，更使用台灣年節的代表性食物，野生烏魚子融入甜點，推出烏魚子口味的「烏金酥苔」瑪德蓮；與金箔巧克力的「箔金醺巧」瑪德蓮，一鹹一甜共兩種年節限定口味，從裡到外的黑金主題更有富貴好運來的涵意。

時尚品牌PAZZO聯手甜點業者 but. (we love butter) 開發出時髦款奶油餅480元。圖／PAZZO提供