大浪入港！TUDOR聯手世界衝浪聯盟 雙賽事精彩2022

由2021/2022冬季賽季開始，帝舵表將與世界衝浪聯盟（World Surf League）合作、支持該聯盟的兩項賽事 ── 於葡萄牙舉行的「帝舵Nazaré拖曳衝浪挑戰賽」（TUDOR Nazaré Tow Surfing Challenge），以及於夏威夷茂宜島進行的「Quiksilver大白鯊挑戰賽」（Jaws Big Wave Challenge）。

Nazaré是一座位於葡萄牙里斯本北部的漁村，並以曾寫下紀錄的30公尺巨浪成為衝浪者的聖地之一。2010年時美國衝浪高手Garrett McNamarra於此征服了24米高的巨浪，因此令此處聲名大噪，並成為拖曳衝浪愛好者聚集之所在；而夏威夷茂宜島的衝浪點Pe’ahi，因臨近岸邊有一處極深的海溝地形，因而將讓附近巨浪陡峭兇猛，而有「大白鯊」之稱。

比賽期間主辦方將持續監測浪潮動向，一旦下達開賽通知，參賽者則需於三日內抵達比賽地點、即時備戰。事實上，這並非品牌首次和衝浪活動合作，今年六月時，TUDOR並與由Adam Bonvin所創立的瑞士衝浪品牌Alaïa合作，Alaïa包含了三星級飯店的Alaïa Lodge、衝浪練習場Alaïa Bay、室內滑板極限運動場Alaïa Chalet，以及湖畔的拖曳衝浪中心Alaïa Wakesurf。

兩項挑戰賽都已從2021年11月15日開賽，並將持續至2022年3月31日。更多比賽資訊、實況，亦可登錄WorldSurfLeague.com。