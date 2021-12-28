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麥當勞「肯瓊醬、蕈菇滿福堡」回歸！麥克鷄塊現享88折

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
麥當勞「肯瓊醬」將於12月29日限時回歸。圖／麥當勞提供
麥當勞「肯瓊醬」將於12月29日限時回歸。圖／麥當勞提供

今年麥當勞所推出的BTS套餐中，搭配麥克鷄塊的「肯瓊醬」成為一大亮點。麥當勞宣佈，自12月29日起，韓國直送的「肯瓊醬」將限時回歸，帶給民眾酸甜微辣的滋味。同時早餐「蕈菇滿福系列」也會限時重返市場，另外APP「隨買店取」的服務中，也新增麥克鷄塊、麥脆鷄腿的優惠，現享88折。

韓國直送的「肯瓊醬」，將於12月29日至明年1月23日期間（或售完為止）限時回歸市場，有著濃郁酸甜、微辣帶勁的滋味，正適合搭配麥克鷄塊品嚐。活動期間凡購買麥克鷄塊套餐或單點，就可任選肯瓊醬、糖醋醬、蜂蜜芥末醬或泰式香辣醬，自行搭配出最美妙的風味。

12月29日至2月22日期間（或售完為止），麥當勞早餐「蕈菇滿福系列」也限時重返市場。除了蕈菇滿福堡外，還有蕈菇香鷄滿福堡、蕈菇豬肉滿福堡、蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋等選擇，共計7款品項，單點68～98元，並可升級鷄塊配餐，每套118～148元。

麥當勞APP「隨買店取」自12月29日也新增麥克鷄塊、麥脆鷄腿的量購優惠，「10塊麥克鷄塊」原價單份104元，10份優惠價920元，現享88折，另有20塊、30塊的方案，均可享88折。「6塊麥脆鷄腿」原價每份360元，10份優惠價3,170元，同樣享88折折扣。

麥當勞早餐「蕈菇滿福系列」也將於12月29日起限時重返市場，單點68～98元。圖／麥當勞提供
麥當勞早餐「蕈菇滿福系列」也將於12月29日起限時重返市場，單點68～98元。圖／麥當勞提供

麥當勞 套餐 早餐

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