把大自然搬進飯店！打造沉浸式體驗 煙波新竹湖濱館跨界昆蟲活體策展

煙波集團將更多在地的自然人文體驗搬進飯店，讓家長能陪孩子輕鬆徜徉在大自然的教室裡。圖／煙波集團提供

煙波集團旗下的新竹湖濱館以全台十大親子飯店聞名，近年推出全新地球尋寶主題房，以專屬IP形象勾勒出溫暖的主軸故事，還有館內最受矚目的2,300坪育樂空間，其中囊括了500坪全台最大親子室內樂園－卡樂星球，於去年度首次推出昆蟲活體互動探索課程－甲蟲森友會！暑假限定活動引起廣大旅客好評不斷，再於今年初推出青蛙生態特展及小小飼養員活動，讓小朋友不僅可以近距離互動，還能將飼養箱帶回房，感受可愛動物養成的特殊體驗。

煙波延續把大自然搬進飯店的精神，將生態特展規模升級2.0！首次邀請大昆蟲展活體策展人─洪蛋老師跨界飯店合作，於即日起至2022年2月17日設置「來搞怪吧！cosplay動物實境-親子互動生態展」，讓小朋友體驗更逼真有趣的臨場感！

動物實境生態展｜課程互動－竹節蟲。圖／煙波集團提供 動物實境生態展-展間生態缸。圖／煙波集團提供

在接近大自然的體驗中，孩子的視角與家長不同，聚焦的每個角落及問題，都是一個個能與孩子建立起親密連結的機會。此次煙波新竹湖濱館與洪蛋老師聯手設計飯店版室內動物園，不僅有動物互動生態課，還可與龍貓、變色龍、幽靈竹節蟲…等奇特動物近距離互動，在課程的尾聲還有動物變裝的環節，讓孩子彷彿親臨野外，挑戰叢林生存法則！

在展間也設有多座高度還原自然環境的生態缸，打造適合巨人守宮、海星、幽靈竹節蟲、勾背枯葉螳螂及高冠變色龍等擬態高手的生存空間，同時展示枯葉蝶及大藍閃蝶的擬真標本，讓家長不用帶著孩子至野外風吹雨淋，住進飯店就能輕鬆直擊大自然生活的日常樣態！另為了讓孩子更培養責任心及更貼近小動物的真實生活，此次延續小小飼養員活動，只要加價299元就能將球鼠婦帶回客房內陪伴照顧，並於翌日11:00前完成學習單且將球鼠婦送回香榭館B1俱樂部，即可獲得限定版球鼠婦扭蛋乙顆！

除了實際與昆蟲夥伴們進行互動，針對較低年齡層的小朋友，洪蛋老師特別精心設計淺顯易懂的擬態互動知識展板，結合三大寓教於樂裝置：「互動手電筒、貓頭鷹蝶變身裝扮、真實生態互動樹」，更增添展覽的趣味感及互動性！週五、六的期間限定親子互動生態課─「動物cosplay實境秀」，小朋友和爸爸媽媽可以跟著洪蛋老師深入探索動物的偽裝與擬態世界，近距離與宮崎駿動畫的超夯角色─龍貓、馬達加斯加特有的七彩變色龍…等平時不常見的奇特物種面對面近距離認識！

即日起至2022年2月17日設置「來搞怪吧！cosplay動物實境-親子互動生態展」，讓小朋友體驗更逼真有趣的臨場感！圖／煙波集團提供

「來搞怪吧！cosplay動物實境-親子互動生態展」展出時間至2022年2月17日，煙波集團將更多在地的自然人文體驗搬進飯店，讓家長能陪孩子輕鬆徜徉在大自然的教室裡，除了培養孩子良好的自然智能，更能重塑人與環境「共好」的親密關係！專案資訊詳見新竹湖濱館－ 官網最新消息 。