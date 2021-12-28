松菸聖誕五大亮點！戶外展演、品牌限定優惠齊發 一路振興到跨年

「Listen a 松_聽說松山文創園區十年」線上展結合闖關遊戲。圖／松菸提供

今年首度在園區戶外舉行的「2021松菸水水聚場節」熱鬧展開！即日起至明年1月16日為止，每週五、六、日有超過20組表演團體，帶來精彩戶外演出，結合特色美食市集「松菸水水食坊」，超過15個餐飲品牌帶來手作甜點、咖啡及各式文創美食，單日吸引3萬人次參訪，周末來松菸看表演、嚐美食，一起迎接2022年！

表演藝術結合美食市集 舞蹈.音樂和特技馬戲等 超過20場戶外演出

由松山文創園區與水水文創共同策畫的「松菸水水聚場節」，從古蹟場域結合戶外生態空間，讓表演藝術以不同的方式呈現，包括生態池旁「湖畔聚場」、巴洛克花園裡的「花園聚場」以及辦公廳舍門口前的「森林聚場」，三大戶外空間讓表演藝術團隊盡情發揮，包括舞蹈、即興表演、兒童劇、音樂和特技馬戲表演等，獨特的場域特性，再加上松菸自然天成的生態氛圍環境，讓民眾可以在生活中「遇」到表演藝術，共有16場免費及10場售票表演，聖誕節登場的是街頭藝人演出，陪民眾度過聖誕午後。

12/31跨年夜還有「微笑角即興劇團」演出，藉由演員現場提問，從觀眾答案中隨機挑選、成為演出的靈感的即興劇演出！此外還有結合肢體、聲音和視覺演出的「光瑓聚場」，跨領域藝術工作者隋汴與國內知名鋼琴演奏作曲家黃裕翔攜手合作，獨特的表演方式令人期待！詳情節目資訊可上松山文創園區官網查詢。

「松菸水水聚場節」結合肢體、聲音和視覺演出的「光瑓聚場」，跨領域藝術工作者隋汴與國內知名鋼琴演奏作曲家黃裕翔攜手合作！圖／松菸提供

每個周末，在椰林大道上還有「松菸水水食坊」，集結充滿特色的文創美食，像是外面少見的西伯利亞點心「俄國薑餅」、澳洲手作甜點「萊明頓糕」，以及來自臺南的「犬首燒」，法鬥造型的雞蛋糕，採用米穀粉製作且天然無麩質；美式餐車行動酒吧「Relay 驛站」，以貼近食材原味製作成特色調酒，和源自西門町已有50年歷史的「春秋大滷」等，各種文創美食商品，一次滿足！

「松菸水水食坊」活動期間每個周末，超過15個餐飲品牌帶來手作甜點、咖啡及各式文創美食。圖／松菸提供

免跑嘉義！林聰明沙鍋魚頭周邊商品 松菸也買得到！

園區裡的松菸小賣所及風格店家也推出主題特展，讓民眾體驗來自嘉義及臺南的文創魅力！松菸小賣所與嘉義女流會社合作，即日起推出「嘉義風土主題展—不只是雞肉飯」集結10個嘉義在地品牌，像是傳承三代的庶民美食林聰明沙鍋魚頭，周邊商品沙茶聰明醬、拌麵及啤酒，在松菸也買得到！還有去年榮登「全台最厲害鵝肉飯」的湯城鵝行周邊商品，以及知名伴手禮余順豐花生和在地的陶藝竹編工藝等。希望透過此次展覽，推廣「文創設計」及「創新飲食」品牌，呈現嘉義豐富多元的物產及文化特色，不用出遠門就可以享受嘉義好物！

「嘉義風土主題特展—不只是雞肉飯！」展出去年榮登「全台最厲害鵝肉飯」湯城鵝行周邊商品。圖／松菸提供

攜手臺南百年布莊推主題展 藍白拖.烏魚子創新布料印花

以扶植新銳設計師、發掘臺灣優質文創為主的松菸風格店家，至今已成立4年，其中進駐店家「紙可拍」，主打用“紙”做的數位相機，今年獲得時代雜誌全球百大創意發明獎！而即日起松菸風格店家則與臺南百年布莊合作「錦源興-花樣年華・美好復刻」主題展，號稱比臺南本店還要大一倍的旗艦快閃店，就在松菸登場！現場除了展示舊照片及50年代的老名片，訴說布莊及家族歷史外，還有懸吊超大的印花布卡，都是源自臺南百年布莊的經典創作，像是將藍白拖、烏魚子、麵線和珍珠奶茶等代表臺灣的意象，設計成印花布料，製作成提袋、文具與生活用品等，百年布莊品牌再創新，也呼應松菸古蹟蛻變新生的場域精神。

「錦源興-花樣年華・美好復刻」將臺灣意象像是藍白拖、烏魚子、麵線和珍珠奶茶等，設計成印花布料。圖／松菸提供

此外，松山文創園區與財團法人國際合作發展基金會（國合會）共同策展的「疫起前『鏡』，看見世界」，即日起在藝異空間開放免費參觀至12/26。本次展覽以第一線援外工作者的視角，來自16個國合會駐外技術團，展出76幀在執行對外援助計畫同時，協助夥伴國抗疫之成果紀實。

像是太平洋地區的友邦，受地理因素影響，民生物資仰賴進口，疫情發生後遭遇停航及封鎖等措施，糧食不足問題更加凸顯，國合會透過技術團訓練當地民眾栽培技術，讓食農教育向下紮根，也確保糧食安全；還有透過資通訊息的力量，疫情期間協助加勒比海地區當地學子利用線上學習，達成停課不停學的目標。每一幅都代表一個故事，也凸顯臺灣的援外工作，始終不畏疫情，勇往直前，協助友邦國家化危機為轉機。

「疫起前『鏡』，看見世界」以第一線援外工作者的視角，展出76幀在執行對外援助計畫同時，協助夥伴國抗疫之成果紀實。圖／松菸提供

迎接聖誕跨年 品牌優惠開跑！《療癒之地》展覽把握最後倒數兩週

除了主題展外，進駐松菸的文創品牌在聖誕跨年檔期也祭出多項優惠活動。像是主打環保永續的金工品牌「以覺學」，原料來自經過處理的廢棄回收金屬，即日起至1/10止，6款限定聖誕禮盒組最低7.8折起、設計系列更有第2件8折，再加碼限定聖誕香料木盒精裝，天然手工燒色無塑木盒包裝，永續更有心意！而以推廣底片相機為主的谷口写真企画室，12/31前購買任意商品滿500元，免費贈送禮物包裝和底片沖掃折價券。

松菸小賣所共好平台上的布物全商品至1/2止，滿2件9折，no.30 生肖系列到1/3為止，2件88折，搭配潮冬感謝慶活動，以行動支付消費滿千元就可參加抽獎，有機會獲得免費的展覽門票！面對疫情影響，松山文創園區今年5至7月歷經了前所未有的封園，適逢園區開園十周年，雖然艱難，但仍正面樂觀地做好準備，以《療癒之地》（Healing Journey）為主題，策劃今年的「微原創基地節」及「Listen a 松:聽說松山文創園區十年」特展，開幕至今已吸引90萬觀展人次，展期只到明年1月2日為止，歡迎民眾把握最後倒數兩週觀展機會！

最特別的是此次十周年特展還推出線上展，由藝術家詹雨樹設計的拼貼風格主視覺延伸而成，打造動態的網站內容，不但認識松山文創園區十年歷史軌跡，同時結合闖關遊戲，只要集滿5個單元鑰匙，即可參加抽獎、最大獎為南港老爺價值上萬元住宿和餐券等15項好禮，預計明年1月14日抽出得獎幸運兒。更多資訊請上松山文創園區官網。