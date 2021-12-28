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健康無負擔 蔬食年菜成圍爐新寵

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄林皇宮森林百匯餐廳，新近推出8道美味的素食料理。記者王昭月／攝影
高雄林皇宮森林百匯餐廳，新近推出8道美味的素食料理。記者王昭月／攝影

歲末年終親友團聚圍爐，享受一頓「澎湃」的盛宴，隨著國人對健康飲食的需求，蔬食料理也躍為圍爐年菜新寵，發跡於高雄的「綠饌食」因應年節需求，即推年菜系列，讓蔬食美味也能輕鬆上桌。林皇宮森林百匯餐廳，這回也推出8道素食料理，讓民眾有更多元選擇。

高雄「綠饌食」以原形、原味的調理方式推廣健康、美味、高貴不貴的蔬食料理，餐廳內供應麵食、湯品、燉湯、鍋物等多種選擇，因應年節需求，今年也推蔬食年菜，將佛跳牆、米糕、猴頭菇等熟食製成冷凍包裝，另有抄手、吉利卷、海苔球、松露菇菇醬等便利包，讓大家簡單蒸、煮，就能澎湃上桌，家戶減少油煙，也算是為環保盡心。

「綠饌食」創辦人王元塏家裡四代茹素，長年精研蔬食料理，不論是年菜還是日常食物，都堅持不添加味精等調味料，而運用食物原味相互提味，像年菜中的「佛跳牆」就以龍眼乾做為增味的祕方。

王元塏說，基於養生考量，國內蔬（素）食人口增加，但以前大家對素食的刻版印象就是調味重、加工繁複，吃了身體有負擔，因此「綠饌食」的料理不使用人工添口物，也由中央廚房集中生產並投「產品責任險」，大家才能享有天然的蔬食美味。

高雄林皇宮森林百匯餐廳，新近也由主廚推出8道素食料理，包括泰式春捲、義式烤時蔬、雪蓮南瓜露、紅燒豆腐、蠔皇燒雙冬、鼎湖羅漢齋，綜合花壽司以及蜂巢芋頭酥與芝麻球，讓民眾有更多選擇。

年終圍爐，蔬食年菜也是新選擇，「綠饌食」今年推出佛跳牆、米糕、猴頭菇等好料，完全不摻人工添加物。記者王昭月／攝影
年終圍爐，蔬食年菜也是新選擇，「綠饌食」今年推出佛跳牆、米糕、猴頭菇等好料，完全不摻人工添加物。記者王昭月／攝影
「綠饌食」今年推出的蔬食年菜，有佛跳牆、米糕、猴頭菇等好料，完全不摻人工添加物。記者王昭月／攝影
「綠饌食」今年推出的蔬食年菜，有佛跳牆、米糕、猴頭菇等好料，完全不摻人工添加物。記者王昭月／攝影
年終圍爐，蔬食年菜也是新選擇，記者王昭月／攝影
年終圍爐，蔬食年菜也是新選擇，記者王昭月／攝影

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