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裸男展示「無臉男」紙袋 LOEWE神隱少女系列1月開賣！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
LOEWE創意總監Jonathan Anderson在IG發布LOEWE X 《神隱少女》的相關資訊。圖／摘自IG
LOEWE創意總監Jonathan Anderson在IG發布LOEWE X 《神隱少女》的相關資訊。圖／摘自IG

還記得今年初，LOEWE攜手吉卜力工作室推出《龍貓》聯名系列，可愛的設計吸引眾多動畫迷的注意。而時間來到年末，雙方再度合作的消息驚喜曝光，這次主題為同樣備受喜愛的吉卜力作品《神隱少女》，全系列預計2022年1月7日正式上市。在上市前，關於此系列的商品細節、特色等一波波曝光，最新釋出的資訊則讓大家看到超齊全的角色主題紙袋，讓人更加期待完整商品的真面目！

這陣子LOEWE創意總監Jonathan Anderson和品牌官方都在IG發布了LOEWE X 《神隱少女》的相關資訊，有種一層層揭開神秘面紗的感覺。首先可以看到湯婆婆、主角千尋、無臉男等角色，從質地細節看來這些都是包款、配件的大特寫，只是在發售前賣個關子。而今日此系列相關紙袋也曝光，同樣是用上述幾個經典的 《神隱少女》重要角色來作為印花主軸，搭配LOEWE的品牌logo，只能說光是紙袋就讓人非常想要全部帶回家啊！

談到LOEWE和吉卜力工作室之間不只有聯名合作，更是有革命情感。今年受到疫情影響，吉卜力工作室旗下的三鷹之森吉卜力美術館（後簡稱吉卜力美術館）一度傳出因財務危機面臨無法經營下去的問題，LOEWE基金會即時伸出援手，宣布在接下來的三年期間將無條件支持、資助吉卜力美術館舉辦的活動與展覽，也為這段因聯名牽起的的緣分再寫下溫馨的後續故事。

從質地細節看來這些都是包款、配件的大特寫，只是在發售前賣個關子。圖／摘自IG
從質地細節看來這些都是包款、配件的大特寫，只是在發售前賣個關子。圖／摘自IG
LOEWE創意總監Jonathan Anderson在IG發布LOEWE X 《神隱少女》的相關資訊。圖／摘自IG
LOEWE創意總監Jonathan Anderson在IG發布LOEWE X 《神隱少女》的相關資訊。圖／摘自IG
從質地細節看來這些都是包款、配件的大特寫，只是在發售前賣個關子。圖／摘自IG
從質地細節看來這些都是包款、配件的大特寫，只是在發售前賣個關子。圖／摘自IG
從質地細節看來這些都是包款、配件的大特寫，只是在發售前賣個關子。圖／摘自IG
從質地細節看來這些都是包款、配件的大特寫，只是在發售前賣個關子。圖／摘自IG
從質地細節看來這些都是包款、配件的大特寫，只是在發售前賣個關子。圖／摘自IG
從質地細節看來這些都是包款、配件的大特寫，只是在發售前賣個關子。圖／摘自IG
從質地細節看來這些都是包款、配件的大特寫，只是在發售前賣個關子。圖／摘自IG
從質地細節看來這些都是包款、配件的大特寫，只是在發售前賣個關子。圖／摘自IG

吉卜力 美術館

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