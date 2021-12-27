裸男展示「無臉男」紙袋 LOEWE神隱少女系列1月開賣！

還記得今年初，LOEWE攜手吉卜力工作室推出《龍貓》聯名系列，可愛的設計吸引眾多動畫迷的注意。而時間來到年末，雙方再度合作的消息驚喜曝光，這次主題為同樣備受喜愛的吉卜力作品《神隱少女》，全系列預計2022年1月7日正式上市。在上市前，關於此系列的商品細節、特色等一波波曝光，最新釋出的資訊則讓大家看到超齊全的角色主題紙袋，讓人更加期待完整商品的真面目！

這陣子LOEWE創意總監Jonathan Anderson和品牌官方都在IG發布了LOEWE X 《神隱少女》的相關資訊，有種一層層揭開神秘面紗的感覺。首先可以看到湯婆婆、主角千尋、無臉男等角色，從質地細節看來這些都是包款、配件的大特寫，只是在發售前賣個關子。而今日此系列相關紙袋也曝光，同樣是用上述幾個經典的 《神隱少女》重要角色來作為印花主軸，搭配LOEWE的品牌logo，只能說光是紙袋就讓人非常想要全部帶回家啊！