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免搭高鐵就吃得到！新光三越「台南潮府城展」A11開動

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越台北信義新天地即日起至1月3日在A11 6樓推出「台南潮府城商品展」。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地即日起至1月3日在A11 6樓推出「台南潮府城商品展」。圖／新光三越提供

國內疫情趨緩後，國旅熱潮再起，根據觀光旅遊局統計，2020遊客數台南位居六都第一。新光三越台北信義新天地即日起至1月3日在A11 6樓推出「台南潮府城商品展」，匯集22間品牌從美食到文創禮品，在台北就可以就近買到。展期間，新光三越會員獨享天天每日一物優惠買一送一，從貴妃干貝鮑魚粥、莊園咖啡豆、廣富號提袋都有，現場單筆消費滿500元還有機會抽家用折疊跑步機一台。

台南潮府城商品展網羅台南在地十大伴手禮，像是獲2021全國龍眼蜂蜜評鑑特等獎的蜂和小鎮頂級蜂蜜禮盒原價1,480元，特價1,200元；長榮飛機上點心，黃金蕎麥系列原價690元，特價550元；合進關廟麵意麵の味原價280元，特價220元；健康無農藥果乾玉井之門的芭樂乾、芒果乾、鳳梨乾，以及合口味肉品的手工現烤豬肉乾等。

另有四家台南小吃，品香肉粽的台南傳統肉粽、麻豆助招牌碗粿等台南古早味美食，另有團購美食後壁冰糖醬鴨以及巷弄小吃森間食堂招牌の森間炸，另有廣富號帆布包等在地工藝小物。

新光三越會員獨享每日一物買一送一等優惠：12月28日麻豆助碗粿貴妃干貝鮑魚粥每碗200元，優惠價買一送一，限量10組；1月1日寧蒙咖啡台灣莊園咖啡豆(半磅)1,380元，優惠價買一送一，限量10組；1月2日廣富號馬克變臉托特包2,880元，優惠價買一送一，限量6組；1月3日廣富號 爆米花提袋880元，優惠價買一送一，限量4組。

赤崁糖。圖／新光三越提供
赤崁糖。圖／新光三越提供
富號帆布包方型錢包280元。圖／新光三越提供
富號帆布包方型錢包280元。圖／新光三越提供
玉井之門各式果乾160元至220元。圖／新光三越提供
玉井之門各式果乾160元至220元。圖／新光三越提供
後壁冰糖醬鴨休閒小食組原價230元，特價200元。圖／新光三越提供
後壁冰糖醬鴨休閒小食組原價230元，特價200元。圖／新光三越提供
合口味肉品手工現烤豬肉乾原價1,260元，特價1,080元。圖／新光三越提供
合口味肉品手工現烤豬肉乾原價1,260元，特價1,080元。圖／新光三越提供

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