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city’super搶冒煙商機 微風超市帶來澳洲龍蝦和牛

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
city’super展開年菜預購與冬季火鍋湯品；Breeze Super微風超市推出澳洲展。圖／city’super、Breeze Super提供
city’super展開年菜預購與冬季火鍋湯品；Breeze Super微風超市推出澳洲展。圖／city’super、Breeze Super提供

明年春節長達9天，年菜商機看漲，city’super即日起至1月23日推出春節年菜及禮盒預購，集結近百道星級飯店、米其林名店主廚以及名店年菜組，並針對小家庭更推出多樣年菜單品自由搭彈性組合。微風超市Breeze Super與澳洲辦事處共同舉辦「Breeze Super微風超市澳洲展」，即日起至1月4日，在微風超市三館同步展出販售。

city’super攜手台北遠東香格里拉大飯店、萬豪酒店、圓山飯店，晶華酒店等星級飯店以及朱記粥餡餅、大甲王記等名店年菜組，並首次推出像是大三元聯名烤鴨元寶湯餃、紅酒燉羊膝等特色年菜。而年輕族群對西式年菜接受度更高，便引進多樣西式年菜搶市，「拾貳食品紅酒燉羊膝350g」原價380元，特價320。年菜消費滿3,988元送西班牙王室御用「皇嘉特級冷壓初榨橄欖油」一瓶。

最強冷氣團報到，吃鍋及養生進補需求提升，搶食冒煙商機city’super年菜火鍋湯品增加5成，越南東家金門高粱酸白菜鍋1500g售價630元；朱記經典海陸佛跳牆1300g原價1,288元，特價1,159元。買火鍋湯底，消費者自然會一併購買肉品、海鮮、蔬菜配料等食材，延伸鍋物的連帶購買力。

「Breeze Super微風超市澳洲展」，引進澳洲龍蝦、澳洲和牛、澳洲鮑魚罐頭蜜等上百種澳洲空運來台的商品，讓消費者就近享受澳洲美味，也滿足跨年夜的聚餐食材的採購需求。另有一系列澳洲冬季黑松露系列商品，包括黑松露蜂蜜、黑松露啤酒、黑松露玫瑰鹽、黑松露芥末醬等，以及澳洲奔富酒莊（Penfolds）酒款。

台北圓山飯店御饌紅豆鬆糕，680元。圖／city’super提供
台北圓山飯店御饌紅豆鬆糕，680元。圖／city’super提供
澳洲和牛肋眼100公克800元、250克2,000元。圖／Breeze Super提供
澳洲和牛肋眼100公克800元、250克2,000元。圖／Breeze Super提供
澳洲活龍蝦1,250元/公斤。圖／Breeze Super提供
澳洲活龍蝦1,250元/公斤。圖／Breeze Super提供
PASTA & CO. X 大三元烤鴨元寶湯餃，1,280元。圖／city’super提供
PASTA & CO. X 大三元烤鴨元寶湯餃，1,280元。圖／city’super提供

澳洲 年菜 微風

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