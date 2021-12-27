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春節必備零嘴！星球工坊、菓糖推「新春爆米花禮盒」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
CANDY POPPY菓糖爆米花推出虎年限定「輕奢大理石爆米花罐系列」。圖／CANDY POPPY提供
CANDY POPPY菓糖爆米花推出虎年限定「輕奢大理石爆米花罐系列」。圖／CANDY POPPY提供

「Magi Planet星球工坊」今年推出新年限定的「絢漾禮盒」與「炫漾提盒」，兩款禮盒皆是以紅色系包裝搭配潑墨撞色元素，營造出絢爛的新年時尚感。其中「絢漾禮盒」共有4種款式，門市限定的繽紛經典款內含玉米濃湯、莓好愛情、雙色地瓜口味各1，每盒520元；同為門市限定的繽紛極致款，內含玉米濃湯、莓好愛情、特濃巧克力各1，每盒620元。

至於官網限定的口碑暢銷組，內含玉米濃湯、雙色地瓜、玫瑰鹽焦糖各1，每組499元；經典極致組內含玉米濃湯、蔗香焦糖、松露巧克力太妃各1，每組599元。至於「炫漾提盒」則是採15小包入的派對組合，共有焦糖咖滋、玉米濃湯、雙色地瓜等3種口味，每組349元。除此之外，星球工坊今年也推出全新的「紅包袋爆米花」，包括有「好運爆爆-好事花生爆米花」與「財庫滿滿-椒麻爆米花mix米菓」2種口味，自1月1日起，於官網消費滿1,499元就贈送5包，於門市消費3～10包110g爆米花，就各贈送1～5包。

「CANDY POPPY菓糖爆米花」推出虎年限定「輕奢大理石爆米花罐系列」，使用深淺2色大理石紋作為罐裝花樣，搭配上6種不同口味的爆米花。其中「曜石黑」系列，共有黑鑽松露、黑金巧克力、臻愛太妃糖等3種濃郁風格的口味可供選擇，滋味有甜有鹹。主打輕盈路線的「珍珠白」系列，則是有熱戀草莓、黑糖珍珠奶茶、經典焦糖等3種口味，各有不同特色。

「輕奢大理石爆米花罐系列」自即日於官網開始販售，單罐299元，2入組（1黑1白）為598元，並加碼贈送「我的大貓貓」虎年限量紅包袋與專屬提袋。12月31日前訂購即享1組95折、8組93折的早鳥優惠。

星球工坊今年也推出只送不賣的「紅包袋爆米花」，包括有「好運爆爆-好事花生爆米花」與「財庫滿滿-椒麻爆米花mix米菓」2種口味。圖／Magi Planet星球工坊提供
星球工坊今年也推出只送不賣的「紅包袋爆米花」，包括有「好運爆爆-好事花生爆米花」與「財庫滿滿-椒麻爆米花mix米菓」2種口味。圖／Magi Planet星球工坊提供
Magi Planet星球工坊今年推出新年限定的「絢漾禮盒」與「炫漾提盒」。圖／Magi Planet星球工坊提供
Magi Planet星球工坊今年推出新年限定的「絢漾禮盒」與「炫漾提盒」。圖／Magi Planet星球工坊提供

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