跨年連假全家指定Let's café第2杯11元 解饞首推半熟起司塔超邪惡

迎接3天跨年連假，全家推出Let’s Café、私品茶優惠活動，從12月31日起至2022年1月2日止，全家會員於全家App「隨買跨店取」購買大杯經典美式（不限冰熱）、大杯經典拿鐵（不限冰熱），或是私品茶永豐餘生技系列（不限口味），即享第2杯11元的優惠。同場加映元旦迎虎爺優惠，活動期間從元旦早上10時至1月2日止，於店舖購買指定商品，單筆消費金額滿250元，就送50元購物金；還有瓶裝茶飲、氣泡水、零食、冰棒等百樣指定商品，同品牌、同價位第3件0元，跨年歡聚親友一起買越多、省越多。

疫情考量加上今年跨年連假低溫濕冷警報，宅在家與親友一起歡慶也是不錯的選擇。全家便利商店延續韓國夯劇《魷魚遊戲》話題，推出台式、韓式應景鮮食商品，包括加入鮮脆魷魚與沙茶、烏醋調味的「超沙魷魚羹麵」、「好沙的魷魚飯糰」，以及呼應影集內容的韓式家常料理「123GO盒飯」。「全家行動購」更推出韓國原裝進口的「韓國椪糖DIY工具組」，讓連續假期在家一點也不無聊。