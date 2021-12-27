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跨年連假全家指定Let's café第2杯11元 解饞首推半熟起司塔超邪惡

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全家便利商店推出「瘋狂起司饗宴」，起司冬天加熱吃，濃郁奶香拉絲超罪惡。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出「瘋狂起司饗宴」，起司冬天加熱吃，濃郁奶香拉絲超罪惡。圖／全家便利商店提供

迎接3天跨年連假，全家推出Let’s Café、私品茶優惠活動，從12月31日起至2022年1月2日止，全家會員於全家App「隨買跨店取」購買大杯經典美式（不限冰熱）、大杯經典拿鐵（不限冰熱），或是私品茶永豐餘生技系列（不限口味），即享第2杯11元的優惠。同場加映元旦迎虎爺優惠，活動期間從元旦早上10時至1月2日止，於店舖購買指定商品，單筆消費金額滿250元，就送50元購物金；還有瓶裝茶飲、氣泡水、零食、冰棒等百樣指定商品，同品牌、同價位第3件0元，跨年歡聚親友一起買越多、省越多。

疫情考量加上今年跨年連假低溫濕冷警報，宅在家與親友一起歡慶也是不錯的選擇。全家便利商店延續韓國夯劇《魷魚遊戲》話題，推出台式、韓式應景鮮食商品，包括加入鮮脆魷魚與沙茶、烏醋調味的「超沙魷魚羹麵」、「好沙的魷魚飯糰」，以及呼應影集內容的韓式家常料理「123GO盒飯」。「全家行動購」更推出韓國原裝進口的「韓國椪糖DIY工具組」，讓連續假期在家一點也不無聊。

另外，全家也推出「瘋狂起司饗宴」滿足天冷補充高熱量的邪惡念頭，集結起司醬、乳酪丁、半熟起司等多種風味起司，一次滿足起司控多種口感變化。其中首推讓人少女心噴發的「半熟起司塔」，冰或熱吃起來都有不同口感變化；鹹口味則首推「羅勒德腸起司軟歐」、「燻雞乳酪小土司」，軟Q鹹香，加熱吃更好吃。

火烤炙燒燒肉鹹香夠味，搭配泡菜、海帶芽、黃豆芽3種韓國家常小菜，視覺、味覺多重享受。圖／全家便利商店提供
火烤炙燒燒肉鹹香夠味，搭配泡菜、海帶芽、黃豆芽3種韓國家常小菜，視覺、味覺多重享受。圖／全家便利商店提供
全家便利商店於跨年連假期間推出Let’s café、私品茶限時限量第2杯11元優惠活動。圖／全家便利商店提供
全家便利商店於跨年連假期間推出Let’s café、私品茶限時限量第2杯11元優惠活動。圖／全家便利商店提供
超沙魷魚羹麵拌入烏醋、沙茶，呈現經典台味。圖／全家便利商店提供
超沙魷魚羹麵拌入烏醋、沙茶，呈現經典台味。圖／全家便利商店提供
同步推出麵包新品「泰式打拋豬麵包」，香辣打拋豬內餡，呈現經典泰式美味。圖／全家便利商店提供
同步推出麵包新品「泰式打拋豬麵包」，香辣打拋豬內餡，呈現經典泰式美味。圖／全家便利商店提供
半熟起司塔濃郁起司內餡散發綿密奶香，甜蜜滋味罪惡感爆棚。圖／全家便利商店提供
半熟起司塔濃郁起司內餡散發綿密奶香，甜蜜滋味罪惡感爆棚。圖／全家便利商店提供

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