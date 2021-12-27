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《羅馬假期》經典名車首同台 只剩1天快來賞車

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
今年嘉義博茶會與藝術文化交流協會，展示多輛經典名車，讓參觀民眾目不暇給。圖／嘉義縣政府提供
今年嘉義博茶會與藝術文化交流協會，展示多輛經典名車，讓參觀民眾目不暇給。圖／嘉義縣政府提供

「高山茶都・嘉義」博茶會前天揭幕，會場中22輛工藝精湛的古董車吸引滿場目光，其中電影羅馬假期中出現的賓士敞篷車和奧黛麗赫本騎的機車甫亮相便引發全台古董車迷熱議，主辦方強調希望藉由此次博茶會串聯美學，活動只到明天。

此次嘉義博茶會中，電影「羅馬假期」中出現的四輪與兩輪經典罕見同台，Mercedes-Benz W187敞篷車和奧黛麗赫本騎乘的VESPA FARO BASSO（VESPA 28日亮相）一起亮相，讓大家重溫電影情懷。

另，「老賓軍團」區中展出散發骨董氣息的BENZ W187、具革新意義的W186、霸氣亮眼的W126、古樸典範的W114、風格鮮明的W111、卓越美型的C107、老派優雅的W108、優雅雋永的W123、動感出眾的C123，還有VW福斯露營車始祖1969年福斯T2 Transpoter，和經典不敗少女殺手奧斯汀MINI等。

中華民國藝術文物交流協會理事長、此次古董車策展人嚴國勳表示，今年「高山茶都・嘉義」的主題是「Tea．Design」，古董車的造車工藝跟設計美學有很大關連，嘉義難得見到經典古董車，協會希望把古董車的美學與文化帶到嘉義，讓嘉義的朋友都能距離觀賞難得一見的古董名車。

活動到明天，現場除展示多款賓士經典骨董車，其他車廠如凱旋噴火、CITROEN 2CV、FORD GPW、Jaguar XJ6、XJS、卡門、豐田陸地巡洋艦、勝利801、賓利皇室版、SAAB 99GL等各車廠的代表車型，要讓到場的朋友目不暇給，快門按不停。

今年嘉義博茶會與藝術文化交流協會，展示多輛經典名車，讓參觀民眾目不暇給。圖／嘉義縣政府提供
今年嘉義博茶會與藝術文化交流協會，展示多輛經典名車，讓參觀民眾目不暇給。圖／嘉義縣政府提供
今年嘉義博茶會與藝術文化交流協會，展示多輛經典名車，讓參觀民眾目不暇給。圖／嘉義縣政府提供
今年嘉義博茶會與藝術文化交流協會，展示多輛經典名車，讓參觀民眾目不暇給。圖／嘉義縣政府提供

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