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每天送50份「冬蔭韓式年糕湯」！Lady nara首插旗台中
來自泰國的網美泰式餐廳「Lady nara」，繼於2019年登台後，近期已正式進駐台中，插旗MITSUI OUTLET PARK台中港。為慶祝新店開幕，至1月5日前，每日前50名用餐顧客，可獲贈「冬蔭韓式年糕湯」，另外還有消費滿額抽獎活動，有機會免費獲得4人套餐。
Lady nara擁有花園般的用餐環境，並透過幾何圖形、綠意、孔雀椅等元素增添個性，成為網路上的熱門打卡餐廳，也吸引許多名人登門用餐。本次新開幕的Lady nara台中三井店，乃是品牌首度進駐台中，同樣延續本店的風格，打造出都市中的祕密基地，並以傳統泰式烹調手法結合各地風味料理，推出一系列鹹食、甜點、飲品，包括有經典泰國小吃「三色米線系列」，還有酸辣鮮蝦炒泡麵、起士炸蝦餅，以及泰舒芙、棉蘭黃金糕等甜品。
為慶祝新店開幕，即日起至1月5日期間，每日前50名用餐者，即贈送價值220元的「冬蔭韓式年糕湯」；即日起至1月25日期間，消費滿500元即送抽獎券1張，有機會獲得4人套餐、雙人套餐、雙人午茶套餐等不同贈禮。
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