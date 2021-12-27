帥氣又性感！Lisa、小S都愛上軍裝外套

睽違台灣綜藝多年的小S徐熙娣新節目《熙娣想聊》日前終於正式上線，在相關的宣傳活動上她除了再次展現出各種渾然天成的搞笑功力外，也大秀數年如一日的好身材，以軍裝外套搭配T恤、牛仔褲，打造出擁有長腿視覺效果的小個子好比例穿搭範本。

小S的外套和T恤都是出自時尚品牌CELINE的設計，這種金釦軍裝風的單品也是近來的大熱款， 之前BLACKPINK的Lisa也曾穿過CELINE出品的類似設計。因為同時有著正裝的隆重和一點華麗的帥氣與性感韻味，讓軍裝外套一直也是許多藝人表演服的最佳選擇之一。