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帥氣又性感！Lisa、小S都愛上軍裝外套
睽違台灣綜藝多年的小S徐熙娣新節目《熙娣想聊》日前終於正式上線，在相關的宣傳活動上她除了再次展現出各種渾然天成的搞笑功力外，也大秀數年如一日的好身材，以軍裝外套搭配T恤、牛仔褲，打造出擁有長腿視覺效果的小個子好比例穿搭範本。
小S的外套和T恤都是出自時尚品牌CELINE的設計，這種金釦軍裝風的單品也是近來的大熱款， 之前BLACKPINK的Lisa也曾穿過CELINE出品的類似設計。因為同時有著正裝的隆重和一點華麗的帥氣與性感韻味，讓軍裝外套一直也是許多藝人表演服的最佳選擇之一。
Saint Laurent的軍裝外套則是在配色和面料上更顯貴氣高調，選用自60年代起就是品牌經典元素的毛呢，來打造出軍裝風格的獵裝外套，長短版都有，更配上復古風格的YSL標誌金色鈕扣、高飽和色彩，展現精緻優雅的中產階級優雅風情。
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