虎年限定！艾德麥康單一麥芽威士忌限量禮盒組售完為止

農曆春節即將來臨，艾德麥康（Ardnamurchan）特別針對台灣市場，推出虎年限定「大地」禮盒組，以帶有祥瑞寓意的古銅橘，傳遞萬物復甦春回大地的吉祥之意，更祝福新的一年萬象更新，虎虎生風。

艾德麥康單一麥芽威士忌酒廠坐落在蘇格蘭高地區，為2014年成立於艾德麥康半島上的新銳酒廠，得天獨厚的雨林環境提供豐沛且純淨的水源，獨特的半島威士忌風格擄獲了眾多品飲行家的味蕾，更創下首款紀念烈酒開賣即秒殺的驚人紀錄。

今年艾德麥康特別針對台灣市場，推出春節限定批次AD/07.21:05的虎年「大地」禮盒組，贈送專屬Grappa聞香杯乙只，限量1,800組，於全台指定通路限定販售，售完為止。

酒款使用35%雪莉桶與65%波本桶勾兌而成，酒精度46.8%，如撒滿胡桃堅果的香草冰淇淋，佐以香氣馥郁莓果塔，酒體油潤甜美，溫暖輕柔的煙燻氣息更顯層次豐富，如焦糖與太妃糖般香甜的尾韻，綿延不絕，完美傳達新春送禮的甜美暖意。 艾德麥康單一麥芽威士忌酒廠坐落在蘇格蘭高地區。圖／豪邁國際提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康