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11種特色醬汁！美國「ANOTHER WING」雞翅 台灣吃得到
來自美國的新創炸雞品牌「ANOTHER WING」在台灣也吃得到了！由美國知名饒舌歌手DJ卡利（DJ Khaled）與新創公司 Reef Technology Inc.推出的ANOTHER WING，提供有炸雞翅、無骨雞翅、炸雞柳等品項，並有11種醬汁可供搭配，乃是美國最新的炸雞品牌，現在透過Just Kitchen雲端廚房，讓民眾在台灣也能品嚐得到零時差的美式風味。
「ANOTHER WING」是以雲端廚房為基礎所設立的炸雞品牌，目前同步於美洲、歐洲、亞洲的5個國家佈點，已有超過150間雲端廚房加入，其中亞太地區的第一站就是台灣。ANOTHER WING創辦人「DJ卡利」是美國重量級饒舌歌手，YouTube主頻道「DJ Khaled」也有1,190萬名粉絲，影片總觀看數累積達56.83億次。隨著DJ卡利登高一呼，也讓ANOTHER WING快速成為社群網站的新興人氣美食。
ANOTHER WING主打帶骨雞翅或無骨雞翅，方便民眾品嚐，並且提供有11種醬汁，包括美式辣醬、水牛城辣醬、是拉差甜辣醬、韓式炸雞醬、藍起司、BBQ醬、田園醬、蜂蜜芥末醬等選擇，適合不同口味的民眾享受。「10支翅組」搭配有蔬菜棒與2種沾醬，售價245元；「30支翅套餐」則搭配蔬菜棒、3種薯條與4種沾醬，每套700元。另外還有4塊或8塊雞柳組，也有洋蔥圈、薯格子、巧克力餅乾等副食可供搭配。
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