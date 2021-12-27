11種特色醬汁！美國「ANOTHER WING」雞翅　台灣吃得到

來自美國的新創炸雞品牌「ANOTHER WING」在台灣也吃得到了！由美國知名饒舌歌手DJ卡利（DJ Khaled）與新創公司 Reef Technology Inc.推出的ANOTHER WING，提供有炸雞翅、無骨雞翅、炸雞柳等品項，並有11種醬汁可供搭配，乃是美國最新的炸雞品牌，現在透過Just Kitchen雲端廚房，讓民眾在台灣也能品嚐得到零時差的美式風味。

「ANOTHER WING」是以雲端廚房為基礎所設立的炸雞品牌，目前同步於美洲、歐洲、亞洲的5個國家佈點，已有超過150間雲端廚房加入，其中亞太地區的第一站就是台灣。ANOTHER WING創辦人「DJ卡利」是美國重量級饒舌歌手，YouTube主頻道「DJ Khaled」也有1,190萬名粉絲，影片總觀看數累積達56.83億次。隨著DJ卡利登高一呼，也讓ANOTHER WING快速成為社群網站的新興人氣美食。