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田園風拼接時尚 Longchamp攜手EU推出二次聯名系列

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Longchamp x EU聯名系列卡其綠Logo 連帽衫(正面)，10,600元。圖／Longchamp提供
Longchamp x EU聯名系列卡其綠Logo 連帽衫(正面)，10,600元。圖／Longchamp提供

今年上半年，Longchamp曾攜手洛杉磯時尚潮流品牌Emotionally Unavailable（簡稱EU）推出聯名系列，當時以冠軍拳擊手永不言敗的無畏精神為創作靈感，打造充滿帥氣個性味的單品。而歲末年終之際，兩大品牌再次合作，用第二波聯名系列迎接新一年的到來！

對比第一次的聯名系列，Longchamp與EU本次的設計風格丕變，選擇以EU最新時裝系列中的拼布工藝為花樣主角，創作出包含手袋、配飾和時裝等一系列單品，在一絲復古情懷下保有時髦現代的設計靈魂。核心單品是Longchamp的衣物袋和郵差包兩款經典，其中郵差包是創意總監Sophie Delafontaine加入品牌初期所設計的第一件作品。這兩款包型也針對現代人的生活使用習慣進行調整，像是將衣物袋重新解構成為多功能背包，並添增能放置平板電腦或筆記型電腦的專用隔層，讓收納更有條有理。拼貼效果的布料呈現出獨特記憶點，卡其色帆布上錯落著Longchamp奔馬標誌與EU溶解愛心、搭配法式復古花卉布料與藍白格子布，展現可愛溫暖的田園風情。

「如同第一次與EU聯名合作時的雀躍心情，我們可以在彼此共創的作品中看見Longchamp和EU兩個品牌的時尚基因相互唱和，這對我來說是最重要的。」Sophie Delafontaine表示。其他重點單品包括採用相同拼接設計的經典Le Pliage® 肩揹包和旅行袋、備有花卉及卡其色帆布兩款布料選擇的迷你後背包、手機袋等等，所有包款上都飾有「Longchamp ♥ EU」及首次合作時設計的「Been a CHAMP a LONG Time」聯名標語，整個系列顯得更青春浪漫。除了包款之外，本次聯名系列還有Logo T恤，以及印花撞色連帽衫、絲巾等可選擇。

Longchamp X EU第二季全新聯名系列自12月28日起，於台北新光三越南西店、台中新光三越中港店、高雄義享時尚廣場店及Longchamp官方網站限定發售。

Longchamp與洛杉磯時尚潮流品牌Emotionally Unavailable推出二次聯名系列，以EU最新時裝系列中的拼布工藝為花樣主角。圖／Longchamp提供
Longchamp與洛杉磯時尚潮流品牌Emotionally Unavailable推出二次聯名系列，以EU最新時裝系列中的拼布工藝為花樣主角。圖／Longchamp提供
Longchamp x EU聯名系列Le Pliage® 郵差包(正面)，11,400元。圖／Longchamp提供
Longchamp x EU聯名系列Le Pliage® 郵差包(正面)，11,400元。圖／Longchamp提供
Longchamp x EU聯名系列Le Pliage® 手機袋(正面)，8,300元。圖／Longchamp提供
Longchamp x EU聯名系列Le Pliage® 手機袋(正面)，8,300元。圖／Longchamp提供
Longchamp與洛杉磯時尚潮流品牌Emotionally Unavailable推出二次聯名系列，以EU最新時裝系列中的拼布工藝為花樣主角。圖／Longchamp提供
Longchamp與洛杉磯時尚潮流品牌Emotionally Unavailable推出二次聯名系列，以EU最新時裝系列中的拼布工藝為花樣主角。圖／Longchamp提供
Longchamp x EU聯名系列Le Pliage® 印花背包(正面)，6,800元。圖／Longchamp提供
Longchamp x EU聯名系列Le Pliage® 印花背包(正面)，6,800元。圖／Longchamp提供
Longchamp x EU聯名系列Le Pliage® 後背衣物袋(正面)，22,800元。圖／Longchamp提供
Longchamp x EU聯名系列Le Pliage® 後背衣物袋(正面)，22,800元。圖／Longchamp提供
Longchamp與洛杉磯時尚潮流品牌Emotionally Unavailable再次合作，用第二波聯名系列迎接新一年的到來。圖／Longchamp提供
Longchamp與洛杉磯時尚潮流品牌Emotionally Unavailable再次合作，用第二波聯名系列迎接新一年的到來。圖／Longchamp提供
Longchamp與洛杉磯時尚潮流品牌Emotionally Unavailable再次合作，用第二波聯名系列迎接新一年的到來。圖／Longchamp提供
Longchamp與洛杉磯時尚潮流品牌Emotionally Unavailable再次合作，用第二波聯名系列迎接新一年的到來。圖／Longchamp提供
Longchamp x EU聯名系列海軍藍Logo連帽衫(背面)，10,600元。圖／Longchamp提供
Longchamp x EU聯名系列海軍藍Logo連帽衫(背面)，10,600元。圖／Longchamp提供

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