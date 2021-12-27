金獎導演許智彥跨刀 百富大師心藝影像計劃YouTube上線

百年蘇格蘭威士忌品牌百富（THE BALVENIE）單一麥芽威士忌，以「一心一藝」為精神核心，繼暑期推出一系列創作者線上講堂直播節目後，這次再度攜手三組創作大師打造「百富大師心藝影像計劃」，由金獎導演許智彥跨刀執導，採用電影規格的影像製作，即日起將分成三集，每週五於百富YouTube官方頻道正式上線。

首集邀請台灣文化國寶霹靂布袋戲「布袋戲世家的傳承與團隊使命」，透過第五代傳人的視角，看見這個與百富一樣擁有百年傳統，又同時集結多方專業的團隊，如何集眾人一心、汲眾人之力，推動布袋戲的傳承與創新。

緊接著是華人影壇金獎音效大師杜篤之「因聲音而生的熱忱與感動」，在幾十年的音效生涯中不斷挖掘新的樂趣，為人們也為自己帶來聲音上的驚喜， 堅持一心，讓聲音的魅力，引領所有人走入故事之中。

最後一集則是講述解構美學藝術家席時斌「金屬雕塑工藝美學一睹匠人眼中的藝外世界」，在藝術創作中選擇最為剛硬的金屬雕塑進行創作，獨具慧心、接受挑戰，一步一步建構屬於自己的作品，描繪出專屬於他的藝想世界。

百富是少數仍堅持傳統的蘇格蘭最古老的製酒工藝的酒廠，歷經百年傳承，一代代酒廠匠人數十年如一日全心投入威士忌製造，才得以成就每一瓶頂級威士忌。如同傾心專注創作領域的大師級創作者，透過嘔心瀝血的獨創作品，在世人面前烙印下最美好的心藝之作。 「百富大師心藝影像計畫」跨界聯手台灣大師級創作者推出系列微電影。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 台灣文化國寶霹靂布袋戲。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 華人影壇金獎音效大師杜篤之。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康