買拿破崙先生再享teamLab購票優惠！ 元旦就到台北賞煙火FUN玩聲光藝術展

「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」展期只到2022年2月28日。圖／聯合數位文創提供

「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」展期只到2022年2月28日，且即起至2022年1月30日前止，凡購買一組「拿破崙先生」舒芙蕾鐵罐蛋糕(2罐)，就能以產品組合內附的小卡至展覽現場票亭享$350/張購票優惠，用划算的票價與友人、家人們在teamLab未來遊樂園共創無價的繽紛回憶。

主辦單位建議民眾可規劃北部輕旅行，利用接下來的元旦跨年連假、春節期間來訪，安排賞煙火、走春行程外，不妨到士林科教館體驗超人氣的teamLab未來遊樂園，以甜而不膩的舒芙蕾鐵罐蛋糕、絢爛的101煙火、七彩的聲光藝術展開啟2022新篇章！

即日起至2022年1月30日前止憑「拿破崙先生專屬優惠小卡」於展覽現場票亭購票享$350/張(原價$380)。圖／拿破崙先生 提供。

作品被全球千萬人次打卡，享譽國際的teamLab，本次來台展出的九大作品裡沒有任何一刻畫面是重覆的，作品中的絢麗色彩、生態循環，會因為觀展者的參與而產生專屬的藝術互動空間。希望每一位前來參觀的民眾，在享受展覽的科技藝術與視覺饗宴的同時，都能夠盡情體驗共創活動的過程，並在日常生活中探索更多共享的創造力。

因此與透過多變靈活的創新發想，研發多樣口味的「拿破崙先生」攜手合推優惠，期能與消費者們共同感受、共同歡笑、共同創造美好生活。熱烈邀請每一位喜愛甜點與互動藝術展的你，把握時間前往感受目前社群討論度高、結合聲光體驗的teamLab未來遊樂園，為生活注入多采多姿的樣貌。