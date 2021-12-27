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寒流來襲 用BV「剪羊毛」系列搭出粉嫩暖時尚吧！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
BOTTEGA VENETA推出一系列「剪羊毛」材質包款與鞋款，溫暖又療癒。圖／BOTTEGA VENETA提供
BOTTEGA VENETA推出一系列「剪羊毛」材質包款與鞋款，溫暖又療癒。圖／BOTTEGA VENETA提供

氣溫越來越低，在穿搭上也讓人忍不住偏好有保暖效果的單品。BOTTEGA VENETA（簡稱BV）推出一系列「剪羊毛」材質包款與鞋款，溫暖又療癒，既有玩偶般的童趣感，同時也具備時尚外觀，絕對是這個季節最搶眼的設計。

BV為品牌最熱賣的幾項單品換上剪羊毛材質，像是Mini Jodie、Arco Tote包款，都以剪羊毛打造出宛如泰迪熊的可愛樣貌。另外，擁有品牌標誌性三角形外觀的金字塔手拿包、拖鞋、高跟鞋和圍巾等，也都同樣推出剪羊毛設計，並搭配如冰淇淋粉、經典鸚鵡綠、蜜橙橘、燕麥米等配色，夢幻又華麗。

此外，BV近日也推出一個名為「Bottega for Bottegas」的計畫，旨在支持義大利工藝與創意。「Bottega」在義大利文中就是工坊的意思，所以此計畫的命名相當清楚明暸。BV執行長Bartolomeo Rongone表示：「我們非常驕傲能夠提供這些深植於義大利文化的工坊全球性的能見度，尤其是在這小型企業持續受到疫情影響的時刻。我們很榮幸將我們的平台賦予這些工坊－從廣宣資源與官方網站、新聞通訊到專門店鋪的陳列架與櫥窗，且期待這能進一步讓全世界看見他們的卓越工藝，一同體會義大利工藝之美。」參與計劃的有著名手工紙廠Amatruda、手工陶瓷品牌Enza Fasano、超過兩百年的手工巧克力Gay-Odin、葡萄酒與莊園Cantina Bisson等12間工坊。

BV近日也推出一個名為「Bottega for Bottegas」的計畫，旨在支持義大利工藝與創意，提供深植於義大利文化的工坊全球性的能見度。圖／BOTTEGA VENETA提供
BV近日也推出一個名為「Bottega for Bottegas」的計畫，旨在支持義大利工藝與創意，提供深植於義大利文化的工坊全球性的能見度。圖／BOTTEGA VENETA提供
BV近日也推出一個名為「Bottega for Bottegas」的計畫，旨在支持義大利工藝與創意，提供深植於義大利文化的工坊全球性的能見度。圖／BOTTEGA VENETA提供
BV近日也推出一個名為「Bottega for Bottegas」的計畫，旨在支持義大利工藝與創意，提供深植於義大利文化的工坊全球性的能見度。圖／BOTTEGA VENETA提供
Mini Jodie毛絨繩結手提包，77,800元。圖／BOTTEGA VENETA提供
Mini Jodie毛絨繩結手提包，77,800元。圖／BOTTEGA VENETA提供
剪羊毛高跟鞋，68,900元。圖／BOTTEGA VENETA提供
剪羊毛高跟鞋，68,900元。圖／BOTTEGA VENETA提供
剪羊毛拖鞋，24,100元。圖／BOTTEGA VENETA提供
剪羊毛拖鞋，24,100元。圖／BOTTEGA VENETA提供
Mini Jodie毛絨繩結手提包，77,800元。圖／BOTTEGA VENETA提供
Mini Jodie毛絨繩結手提包，77,800元。圖／BOTTEGA VENETA提供
Mini Jodie毛絨繩結手提包，77,800元。圖／BOTTEGA VENETA提供
Mini Jodie毛絨繩結手提包，77,800元。圖／BOTTEGA VENETA提供
Arco Tote寬編織剪羊毛托特包，86,100元。圖／BOTTEGA VENETA提供
Arco Tote寬編織剪羊毛托特包，86,100元。圖／BOTTEGA VENETA提供
剪羊毛金字塔手提包，26,900元。圖／BOTTEGA VENETA提供
剪羊毛金字塔手提包，26,900元。圖／BOTTEGA VENETA提供
剪羊毛圍巾，40,900元。圖／BOTTEGA VENETA提供
剪羊毛圍巾，40,900元。圖／BOTTEGA VENETA提供

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