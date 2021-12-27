寒流來襲 用BV「剪羊毛」系列搭出粉嫩暖時尚吧！

氣溫越來越低，在穿搭上也讓人忍不住偏好有保暖效果的單品。BOTTEGA VENETA（簡稱BV）推出一系列「剪羊毛」材質包款與鞋款，溫暖又療癒，既有玩偶般的童趣感，同時也具備時尚外觀，絕對是這個季節最搶眼的設計。

BV為品牌最熱賣的幾項單品換上剪羊毛材質，像是Mini Jodie、Arco Tote包款，都以剪羊毛打造出宛如泰迪熊的可愛樣貌。另外，擁有品牌標誌性三角形外觀的金字塔手拿包、拖鞋、高跟鞋和圍巾等，也都同樣推出剪羊毛設計，並搭配如冰淇淋粉、經典鸚鵡綠、蜜橙橘、燕麥米等配色，夢幻又華麗。