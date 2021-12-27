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少女心噴發！7-ELEVEN推ANNA SUI × HELLO KITTY限量周邊集點送

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
雙層陶瓷馬克杯具防燙手設計，旋轉式杯蓋一推即可飲用，減塑也能好時尚。圖／7-ELEVEN提供
雙層陶瓷馬克杯具防燙手設計，旋轉式杯蓋一推即可飲用，減塑也能好時尚。圖／7-ELEVEN提供

集結夢幻系代表HELLO KITTY與浮誇系代表ANNA SUI，7-ELEVEN在新的一年開始要把大家的少女心逼到最高點！7-ELEVEN將於2022年1月1日起展開「ANNA SUI HELLO KITTY新風格時尚集點送」活動，將三麗鷗HELLO KITTY與ANNA SUI極具話題的香水系列設計融合，打造出超過30款限量周邊配件，包含首次推出的HELLO KITTY美人魚造型公仔水晶球音樂盒，粉絲們絕對要收藏！

而為了滿足KITTY迷全套蒐藏慾望，自1月1日下午3點起至1月3日止限時3天祭出「門市快閃購」活動，只要消費不限金額，結帳時只要報會員手機號碼就可直接加購ANNA SUI HELLO KITTY的限量周邊，輕鬆整套全包，錯過可得用點數才能加購。

ANNA SUI此次特別將討論度超高的童話美人魚、 綺幻飛行熱氣球及幸運精靈系列設計與HELLO KITTY融合，推出藍綠、粉紅、紫色3大色系限量周邊，分別代表著神祕、堅毅與優雅。首推「雙層陶瓷馬克杯」及「皮革吊飾購物袋」，雙層陶瓷馬克杯具防燙手設計，旋轉式杯蓋一推即可飲用；購物袋材質輕盈，附收納皮革吊飾，質感又兼顧環保。

另外還有首次推出的「水晶球音樂盒」，限定HELLO KITTY美人魚造型公仔水晶球，搭配音樂曲目第五號交響曲第四樂章的音樂和功能，視覺聽覺雙重享受。而超實用的「感應式泡泡洗手機」則有夢幻粉紅的HELLO KITTY美人魚造型公仔自動感應給皂；3款不同香味的「香氛擴香瓶組」分別使用限定造型KITTY擴香木片，超級療癒。其他還有造型皮革萬用桌墊、多功能雙面被、時尚保溫瓶杯套組、經典圍巾以及時尚隨行化妝包，不管居家或外出，款款都能成為注目焦點。

而因應農曆春節許多民眾更換新廚具的需求，7-ELEVEN自1月5日起另推出「義大利domo精品廚具集點送」，全系列商品為義大利製，共有平底鍋、不沾湯鍋附蓋、不沾平底鍋、不沾深底炒鍋等款式可選擇，只要6點+999～2,490元不等就能帶回家，最低市價3折起，讓小資族輕鬆換新鍋。

超實用「感應式泡泡洗手機」自動感應給皂，洗手好安心。圖／7-ELEVEN提供
超實用「感應式泡泡洗手機」自動感應給皂，洗手好安心。圖／7-ELEVEN提供
此次活動夢幻必收款，美人魚造型公仔水晶球音樂盒。圖／7-ELEVEN提供
此次活動夢幻必收款，美人魚造型公仔水晶球音樂盒。圖／7-ELEVEN提供
年前換鍋潮，7-ELEVEN自1月5日起推出義大利domo精品廚具集點送。圖／7-ELEVEN提供
年前換鍋潮，7-ELEVEN自1月5日起推出義大利domo精品廚具集點送。圖／7-ELEVEN提供
自1月1日下午3點起至1月3日止限時3天，會員消費不限金額，即可直接加購全套限量周邊。圖／7-ELEVEN提供
自1月1日下午3點起至1月3日止限時3天，會員消費不限金額，即可直接加購全套限量周邊。圖／7-ELEVEN提供
「皮革吊飾購物袋」材質輕盈，附收納皮革吊飾，既有質感又兼顧環保。圖／7-ELEVEN提供
「皮革吊飾購物袋」材質輕盈，附收納皮革吊飾，既有質感又兼顧環保。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN本次集點活動將ANNA SUI討論度超高的童話美人魚、 綺幻飛行熱氣球及幸運精靈系列設計與HELLO KITTY融合，全部商品都超夢幻。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN本次集點活動將ANNA SUI討論度超高的童話美人魚、 綺幻飛行熱氣球及幸運精靈系列設計與HELLO KITTY融合，全部商品都超夢幻。圖／7-ELEVEN提供

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