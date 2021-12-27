看似簡單的三明治，卻有著許多不同的形式與樣貌！盤點6間特色三明治 酸甜苦辣美味展現
吐司帶有香氣，搭配不同的內料，呈現不同的神秘樣貌！
新北市/新店區
位在大坪林站，桃紅色裝潢的店面，十分顯眼！店內用餐環境寬敞且無油煙油耗味，主打手作三明治。鮮蝦蛋吐司-草莓美乃滋 $95，韓式吐司盒子有多種神奇的口味，但吃起來一點也不違和反而還有種衝突的美味！（MENU美食誌wade_dailyeat提供）
新北市/板橋區
位在板橋江子翠站，選用的是口感較優的牛奶吐司，座位數不多，只有四張小桌。有「熱煎吐司」和「清爽吐司」兩類型，前者是煎過的，吐司表皮微焦且起司會像土石流般流瀉出來，後者沒有烤過，會加入生菜，吃起來比較清爽。（MENU美食誌地方俏皮媽媽😂提供）
基隆市/仁愛區
位在基隆廟口58號，一份營養三明治55元。炸過的三明治的麵包外皮像日式多拿滋的口感，裡面則是滿滿的新鮮配料，火腿、滷蛋、蕃茄、黃瓜。（MENU美食誌阿胖胖 吃貨人生提供）
台中市/北屯區
橫山三明治走的是日式輕食風，跟傳統三明治不太一樣，內餡相當有創意，連各式水果都有！濃芋奶凍65元，奶凍十分香甜且甜度剛好，芋泥綿密，可以吃得到芋頭塊！吐司口感鬆軟，吃起來十分清爽！（MENU美食誌小豬妹🐷提供）
台中市/南屯區
主打澳式及美式三明治、漢堡的快餐車！只有早上出沒且出沒地點不固定，每週會公布在IG及粉絲團上。肉鬆蛋三明治 80元，份量十足的肉鬆搭配主廚特製醬汁，鹹香中多了生菜及番茄的清爽口感！（MENU美食誌Kimiko提供）
高雄市/鹽埕區
位在高雄市鹽埕區的50年老店，三明治的價格落在20元到50元不等，也有各式飲料可以選擇！招牌起司碳烤三明治50元，吃的時候帶有碳烤香味，中間夾有小黃瓜、火腿、煎蛋和起司片，雖然配料簡單，卻相當美味！（MENU美食誌小云就愛吃提供）
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