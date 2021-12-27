韓式料理控看過來！嚴選6間道地韓式料理 豆腐鍋、炸雞、銅盤烤肉、燉排骨 想得到的應有盡有

以台南為發展據點的都市藝術工作室，2007年由人稱「杜姐」的杜昭賢總監創立，在杜姐的帶領下，工作室策劃了眾多令人驚艷的城市展覽。《室內interior》特別前往台南，邀請杜姐暢談策展的執行歷程，並分享長期縱橫於業界，針對藝術、展覽、生活三者之間串聯的見解。

2021-12-26 08:49