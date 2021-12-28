2022跨年這樣跨！煙火、夕陽、日出、海景樣樣來 享用美食還能有個難忘的跨年
3、2、1，跨年完吃個宵夜、看個美景再回家！
高雄市/前鎮區
可以看海景、看夕陽、裝潢美、氣氛佳、有美食美酒的海景祕境餐廳。餐廳使用5個貨櫃搭建出全景落地玻璃設計的用餐氛圍，其中2樓的露天開放式空間，可以360度全景觀賞高雄港都及市區景觀，喜歡看夕陽的朋友不能錯過！（MENU美食誌Rain到哪吃到哪提供）
南投縣/魚池鄉
今年獨家推出「2022年跨年元旦專案」，在涵碧樓內可享用跨年晚餐且在飯店內就可以飽覽日月潭國家風景管理處同時於水社、伊達邵施放的跨年雙煙火，早起還可以見到由水社大山冉冉升起的鑽石曙光日出。（MENU美食誌Nini提供）
Lawry's The Prime Rib Taipei 勞瑞斯牛肋排餐廳
台北市/信義區
位置在BELLAVITA6樓，經典的古典風奢華感，大片的落地窗，從窗外就可以直接觀賞到101，景色非常美！無論是慢火烘烤牛肋排，還是鮮甜可口的海鮮都能滿足你！最後別忘了留點胃給招牌的英式草莓蛋糕！（MENU美食誌Emma提供）
台中市/西屯區
台中日月千禧酒店的「極炙牛排館」舉辦以「上海灘之夜」為主題的跨年趴！不僅提供頂級晚餐饗宴，餐後派對更安排了樂團現場表演、民初上海灘造型比賽以及抽獎等精彩活動。（MENU美食誌Chen win提供）
新北市/板橋區
擁有觀賞新北耶誕城璀璨美景的「50樓Café」自助餐廳，今年特別以「海陸盛宴」為題，於12月3日至2022年1月2日推出佳餚美點任吃到飽！現點的「美國極黑和牛壽喜燒」更是不能錯過的焦點！（MENU美食誌Paula Chen提供）
桃園市/龍潭區
龍咖啡是一棟玻璃屋餐廳，擁有湖面第一排的180度全景視角，蒂芬尼綠的2棵天空樹矗立室內，搭配大面積玻璃投射大池景色，延伸出奇幻的視覺效果；鬆餅、蛋糕、咖啡等輕食飲品都有。（MENU美食誌珊蒂享吃😋提供）
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