「塞維亞理髮師」完售 默片式歌劇竟成「入門款歌劇」

黑白默片混搭華麗歌劇，會是何種風格？默片式歌劇「塞維亞理髮師」昨在台中歌劇院完美收官，寫下五千張票券全數完售的滿座紀錄。該劇導演馬丁‧林博(（Martin Lyngbo）是首次執導歌劇，曾表示希望將此劇打造成「入門款的歌劇」，「讓不曾觀賞過歌劇的人，也能產生共鳴。」完售滿座的漂亮紀錄，以及全場笑聲不斷的熱鬧氛圍，證明他確實成功打造「入門款歌劇」。

羅西尼是義大利最受歡迎的歌劇大師之一，「塞維亞理髮師」則是羅西尼最受歡迎的經典喜歌劇。故事改編自18世紀法國作家博馬舍（Pierre Beaumarchais）的原著劇本，描述年輕的阿瑪維瓦伯爵對少女羅西娜一見鍾情，但羅西娜監護人巴托羅醫生覬覦她繼承的財產，打算娶羅西娜為妻並將所有財富據為己有。阿瑪維瓦伯爵找上理髮師費加洛出點子以贏得美人心，一場追愛故事就此展開。

「塞維亞理髮師」一紅200年，至今仍是世界歌劇院經常演出的劇目之一，丹麥新銳導演馬丁‧林博(（Martin Lyngbo）)以全新手法讓這部經典歌劇「翻」出新意。他融合歌劇和默劇、讓舞台上的所有事物呈現黑白風格。一景到底的舞台，除了主角，每個配角也在不同的角落「加戲」逗趣演出，讓觀眾目光遊移之處都「有戲」，解構過去被認為嚴肅莊重的歌劇。歌曲字幕則成為布景之一，打造有如「看電影般」的整體觀賞經驗。

傳統歌劇習慣將字幕打在離舞台很遠的上方，和觀眾形成距離；馬丁‧林博選擇在布景呈現字幕，讓唱詞更貼近故事與觀眾。一景到底的舞台，除了主角，每個配角也在不同的角落「加戲」逗趣演出，讓觀眾目光遊移之處都「有戲」，解構過去被認為嚴肅莊重的歌劇。

然而在幽默逗趣的劇情、深情款款的對唱之中，「塞維亞理髮師」包裝著原作者博馬舍想對抗的專制暴政，從被囚禁的女主角羅西娜，以及她所吟唱的詠嘆調「愛比專制還堅強」便可略知一二。馬丁‧林博還將原著中的理髮師費加洛身分改為游手好閒的遊民，只是假裝自己是理髮師，劇情主線也調整為置身社會底層的主角。讓這齣外表輕鬆的迷人喜劇，細細咀嚼仍可嘗到一絲苦味。