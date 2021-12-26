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起司、辣醬加年糕！Isaac「辣炒年糕布丁」限時回歸

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
Isaac推出的「辣炒年糕布丁」，每份109元。圖／Isaac提供
Isaac推出的「辣炒年糕布丁」，每份109元。圖／Isaac提供

繼於前年推出限量款的「辣炒年糕布丁」後，來自韓國的奶油煎烤吐司「Isaac」再度重新限時推出「辣炒年糕布丁」，讓喜愛韓國料理的民眾，可以享受到起司、辣醬、年糕共同交織而成的經典滋味。

創立於1995年的Isaac，在韓國擁有超過800間門市，乃是許多民眾前往韓國旅遊時必吃的早餐品牌，因此也被網友暱稱為「韓國美而美」，目前在台灣也有11間門市。Isaac的招牌商品，就是使用韓國奶油煎烤，再搭配上不同佐料的特色吐司，現在在台共有17種產品可供挑選。

此次登場的「辣炒年糕布丁」，乃是為了重現韓國招牌小吃「辣炒年糕」的創意之作，過去曾於2020年快閃販售2個月。Isaac先將年糕拌入韓式辣醬，再將特製的布丁吐司以奶油煎至雙面金黃，鋪上年糕與起司後再以烤箱加熱，帶來充滿口感與層次風味的韓式滋味，每份售價109元，另外還有「辣炒年糕布丁＋觀音厚奶茶」的優惠套餐，原價154元，特價129元，現享83折。

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