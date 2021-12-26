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低溫濕冷來襲！終於可以美穿羽絨外套了 禦寒又防水外出必備
當你以為今年是個暖冬的時候，低溫與濕冷就無預警的報到，也是外出時必備禦寒羽絨外套的最佳時刻。但機能時尚品牌Canada Goose與潮牌Superdry顛覆消費者的刻板印象，將羽絨衣，轉變成時髦穿搭單品，誰說好看與保暖不能兼具呢？
專為極地探險而生的Canada Goose今年冬天就把招牌的Chilliwack飛行員外套賦予新風貌，在X-RAY Frost 系列中，品牌就利用了嫩黃、粉紅色彩來裝飾，完全改變了消費者對羽絨衣的印象。同時這款外套採用極其輕盈、防水防風的透明布料製成，以625蓬鬆度的鴨絨填充，保暖度十足。同系列還備有粉橘色的Freestyle背心可供選購，正適合低溫又多雨的台北冬季氣候。想要更具時尚感，Canada Goose同樣有McKenna黑標夾克，收腰的剪裁加上高性能緞面面料製成，具備可拆卸兜帽、肩帶，讓人可在室內或溫度升高時將夾克背在肩上。
重返台灣市場的潮牌Superdry在這一季則有雪衣外套系列，讓消費者得以外出時禦寒穿搭。具有多樣的機能特色，高領口拉鍊與可調式連帽設計，搭配密合雙向拉鍊能阻擋強風，防止風雨滲入。而外套內外及衣袖皆有多層口袋，功能性十足。而且可調式魔鬼氈袖口及袖口內側的拇指孔洞設計，讓活動上更便利，無論是通勤或是出遊都不用怕灌進寒風的困擾。最重要的是高達20K的透氣度及防水係數的面料，最適合多雨的冬季。
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