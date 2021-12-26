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像小老虎玩偶！Marc Jacobs虎年包 台中新店搶先獨賣
為了迎接農曆虎年，陸續已經看到許多時尚品牌推出相關主題的服飾，而Marc Jacobs選擇以包包呈現融入老虎元素的設計，搶先在最近新開幕的台中新光三越Marc Jacobs上架一款虎年限定的虎紋絨毛Snapshot相機包，看起像一隻小老虎絨毛玩偶般，可愛模樣非常討喜。
Snapshot相機包一直是Marc Jacobs的標誌性商品，也是備受許多年輕人喜愛的人氣包款。雙J金屬裝飾是最大的識別元素，大小適中的長方形包身也非常百搭實用。這次品牌選擇以觸感柔軟的人造絨毛染上擬真的虎紋，連背帶都圍裹上毛絨絨的虎紋絨毛，好像小老虎的尾巴令人愛不釋手。這款包目前是台中新光三越開幕獨家搶先販售的商品，所以想收藏的人動作要快喔！
此外，為了滿足12月的節慶送禮需求，Marc Jacobs特別在即日起至12月31日於全台各專門店舉辦「客製化」活動，凡於活動期間選購正價包款+正價配件之組合並消費滿14,000元，即可挑選各式可愛的彩色布章，並享有9折優惠。
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