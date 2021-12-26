盤點2021年10大話題潮鞋 Nike再度蟬聯街頭王者寶座

雖然2021年整體的消費環境氛圍，就如同2020年的翻版，但街頭流行的腳步可沒有停歇。球鞋交易平台AREA 02就根據了人氣、銷售等數據，公布了2021年最夯的10雙潮鞋，Nike再度以7款的成績，穩坐潮流王者寶座，而身為消費者的你，又入手了幾雙呢？

根據AREA 02的統計，今年8月上市的Travis Scott攜手與Fragment Design、Air Jordan三方聯名鞋款，無論人氣跟買氣都是頂尖，在拍賣平台上，都有著突破萬元的身價，連男神朴敘俊也是愛用者。而潮流大神藤原浩的Fragment Design魅力不僅如此，同樣在8月還與日本設計師Sacai、Nike合作，推出灰色LD Waffle鞋，同樣是年度熱門款。但如果要說最快累積出高聲量的鞋，莫過於是人稱「時尚葉克膜」GD權志龍個人品牌PEACEMINUSONE 與Nike跨界的Kwondo1鞋，把牛津鞋的特色融入，12月初才發售，就成為了時尚迷、潮流迷最想要的鞋款。

而肯爺Kanye West的時尚品牌Yzeey和adidas Originals的多年合作系列，更是掀起潮鞋炒賣的濫觴，影響力仍舊不可小覷。此次在排行榜上的兩雙adidas Originals人氣鞋款，皆是與Yzeey聯名款，其一便是有著「外星鞋」稱號的Foam Runner，以及初代配色的Yzeey Boosts 350鞋。值得一提的是，擅長販賣復刻設計，同時帶有懷舊感的New Balance以2002R系列PROTECTION PACK鞋，擠進10大話題鞋款中。AREA 02更觀察到，2021年潮鞋的線上交易量更是2020年的兩倍，顯見並未受到疫情影響。

New Balance以2002R系列PROTECTION PACK鞋，擠進10大話題鞋款中。圖／AREA 02提供

adidas + KANYE WEST YEEZY系列FOAM RUNNER鞋款，以充滿未來感的前衛造型設計，席捲潮流圈。圖／adidas Originals提供

adidas + KANYE WEST YEEZY BOOST鞋8,800元。圖／adidas Originals提供