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年終購物必看！新光三越2021「10大熱銷排行榜」公開

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越公布2021最夯的10大熱銷商品。圖／新光三越提供
新光三越公布2021最夯的10大熱銷商品。圖／新光三越提供

今年最後倒數，2021年即將正式結束，年終也是各式派對聚會、交換禮物頻繁的季節，無論想送領或想用年終獎金犒賞自己一年來的努力，新光三越公布今年最夯的10大熱銷商品，讓大家作為送禮、居家選物的參考。

宅居時間變長成為疫後新日常趨勢下，環境家電與自煮料理、運動健身相關家用家電都是採購焦點，新光三越指出Dyson V12輕量級無線吸塵器、PHILIPS健康氣炸鍋XXL高規版年銷量皆破3,000台、Johnson健身飛輪及健身魔鏡熱銷破萬台。居家娛樂也帶動Nintendo Switch年銷量逾7,000台，其中Nintendo Switch OLED上市三個月至今更已熱銷1,500台。

長時間配戴口罩，肌膚容易過敏冒痘，年度熱銷美妝單品，由每分鐘銷售22瓶的ESTEE LAUDER特潤超導全方位修護露與年銷逾20萬瓶的LANCOME超未來肌因賦活露兩大保養熱銷天后穩居暢銷寶座。

不能出國，國際精品、輕奢珠寶以及新光三越獨家引進的日本人氣伴手禮，也都排進十大熱銷榜單之列，Tory Burch Lee Radziwill小型雙層肩背包年度銷售逾500件、RedLine經典紅線手鏈熱銷千條、日本人氣伴手禮PRESS BUTTER SAND焦糖奶油夾心餅乾年銷量高達2,500萬片。其他話題夯品，包括年度新機缺貨王iPhone 13系列一上市即售出破萬台，復古風爆賣數字潮鞋new balance 327系列復古休閒鞋熱銷破萬雙。

除了今年十大熱銷夯品之外，各大品牌也相繼推出全新上市的話題新品、新機，新光三越發現近期熱銷話題新品，包括：LANCOME聯名「艾蜜莉在巴黎」推出的EMILY IN PARIS愛在巴黎聯名唇膏及眼彩盤、歐舒丹推出經典乳油木及花香兩款豐收限定版小手霜組、10月中旬一上市引發熱潮的Apple Watch Series 7、K.UNO經典款Candy Drop耳環全新色「倫敦藍黃玉」與「拉長石」登場、PHILIPS年度大改版推出以白色搭配玫瑰金手把的新一代健康氣炸鍋、小米首度推出外型小巧不佔空間，搭配超高解析度的小米智慧投影機2、OSIM今年冬季攜手迪士尼跨界聯名推出米奇米妮限量暖摩枕等。

【新光三越2021年度10大暢銷夯品排行榜】

ESTEE LAUDER特潤超導全方位修護露（創下每分鐘銷售22瓶以上紀錄）

LANCOME超未來肌因賦活露100ml（年銷20萬瓶）

[i]Store iPhone 13系列（年銷破萬支）

Nintendo Switch OLED款式主機-白色（年銷1,500台）（Switch年銷7,000台）

Dyson V12 Detect Slim Total Clean無線吸塵器（年銷3,000台）

PHILIPS健康氣炸鍋XXL高規版（黑金色）HD9651/62（年銷3,000台）

Johnson@Cycle新概念健身飛輪／Johnson@Mirror新概念健身魔鏡（Relax輕適版）（年銷萬台）

Tory Burch Lee Radziwill小型雙層肩背包（年銷500件）

RedLine Stella五角星鑽石黃K金經典紅線手鍊（奧運女神配戴幸運物）

new balance 327系列復古休閒鞋（年銷萬雙）

Press Butter Sand黑巧克力焦糖奶油夾心餅禮盒（年銷2500萬片）

ESTEE LAUDER特潤超導全方位修護露50ml，1/1上市虎年限定版，3,980元。圖／新光三越提供
ESTEE LAUDER特潤超導全方位修護露50ml，1/1上市虎年限定版，3,980元。圖／新光三越提供
RedLine Stella五角星鑽石黃K金經典紅線手鍊，26,800元。圖／新光三越提供
RedLine Stella五角星鑽石黃K金經典紅線手鍊，26,800元。圖／新光三越提供
new balance 327系列復古休閒鞋，3,280元。圖／新光三越提供
new balance 327系列復古休閒鞋，3,280元。圖／新光三越提供
PHILIPS健康氣炸鍋XXL高規版（黑金色）HD9651/62原價21,900元，特價10,990元。圖／新光三越提供
PHILIPS健康氣炸鍋XXL高規版（黑金色）HD9651/62原價21,900元，特價10,990元。圖／新光三越提供
Tory Burch Lee Radziwill小型雙層肩背包，38,900元至42,900元。圖／新光三越提供
Tory Burch Lee Radziwill小型雙層肩背包，38,900元至42,900元。圖／新光三越提供

健身 氣炸鍋 LANCOME 新光三越

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