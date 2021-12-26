快訊

空手道／世錦賽中華隊返台傳11人確診 文姿云移訓未參賽

吳宗憲兒鹿希派夜店旁抽大麻菸遭逮 10萬交保不發一語

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／開業23年！日本料理名店「高玉」創始店1月15日停業

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
高玉建國店因租約因素，將於1月15日結束營業。記者陳睿中／攝影
高玉建國店因租約因素，將於1月15日結束營業。記者陳睿中／攝影

喜愛日本料理的民眾，未來將少一間好選擇了！創立自1998年的老字號日本料理店「高玉」，因租約到期因素，創始店「建國店」將於2022年1月15日暫停營業，結束長達23年的歷史。

隸屬於東元餐飲集團旗下的「高玉」，自1998年成立，透過每週由日本福岡、九州等地進口海鮮食材，搭配上台灣在地元素，打造頂級的日式料理，乃是早年台北高級日本料理餐廳的代表品牌之一。不僅提供美味精緻的佳餚，高玉並培育出許多優秀的日本料理職人活躍於業界，許多政商名流、演藝名人也都是座上嘉賓。

高玉現有建國、民生2間門市，並於近年延伸出新品牌「小高玉」。低調藏身於中山區商業大樓的高玉建國店，即是高玉的第一間創始店，過去也曾於2013年時，透過大規模的改裝，提昇整廳用餐環境。儘管深耕多年，但是高玉建國店近日宣佈，因租約問題，將於2022年1月15日暫停營業，將盡快尋找新的地點，未來再另行公告。除了感謝賓客的支持與照顧，公告中同時也建議民眾改前往民生店用餐。

日本料理 品牌 海鮮

延伸閱讀

日本曾欲停止引進全球鷹 憂惹怒川普決定繼續

日職／完全不怕速球！ 歐力士洋砲透露在日本最大罩門是這「球種」

來去日本鄉下住一晚！ 東北夢幻住宿地「大內宿」 吃大蔥蕎麥麵、賞茅葺屋林立美景

台灣樂壇第一人！滅火器樂團獲日本頒發超狂大獎

相關新聞

獨／開業23年！日本料理名店「高玉」創始店1月15日停業

喜愛日本料理的民眾，未來將少一間好選擇了！創立自1998年的老字號日本料理店「高玉」，因租約到期因素，創始店「建國店」將...

高雄人吃不到了！平價日式火鍋「輕井澤」1／9歇業　想吃得跑台南

高雄火鍋控哭成淚人！中部起家的日式火鍋名店「輕井澤鍋物」因親民價美味及豐盛份量備受喜愛，然而位於高雄的唯一一家分店日前宣佈，因租約到期將於2022/1/9歇業，引發網友一片哀嚎，感歎想吃要跑台南，期盼

郵輪環島回歸！「探索夢號」12/31跨年復航、買一送一開賣，持PCR證明才能登船

「探索夢號」回來了！今年還沒想好怎麼過跨年？現在新增加了「郵輪」選項。自5月以來預防性停航的雲頂郵輪集團旗下的星夢郵輪「探索夢號」，於12/23日宣布將計劃於12/31恢復基隆母港航線，仍等待航港局、

免出國造訪非洲草原！六福莊「2021非洲文化藝術節」 近距離賞長頸鹿、感受部落風情

滿足渴望出國探險的心，不用搭飛機也能圓夢踏上非洲草原，近距離感受長頸鹿、犀牛、環尾狐猴等非洲動物的鮮活生命力。「2021非洲文化藝術節」，邀您前來體驗宛如置身非洲部落的沉浸式情境體驗，從日常到節慶，體驗非洲多樣的生活面貌，感受獨具魅力且多元的部落特色文化。

新北超萌水上地景！ 「角落小夥伴」現身碧潭拍到飽 還有療癒玩偶限時抽

抵擋不住的角落小夥伴獨特魅力！角落小夥伴的大型水上地景裝置在台灣首次亮相，即日起至明年3月24日「來！碧潭小角落」能一飽眼福，可愛又療癒的獨特魅力

2022全台16大「跨年煙火秀+演唱會」整理包！ 高空愛心&跨河煙火、義大888秒、超強卡司必追

迎接嶄新2022年，年底就用大家最期待的跨年活動和煙火秀來揮別2021，udn小編幫大家整理了全台各大縣市欣賞絢爛煙火秀、倒數歡唱跨年演唱會的好去處，無論是超強演唱卡司、高空愛心煙火、跨河煙火、魔幻浮空煙火等，通通一次掌握！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。