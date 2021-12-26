獨／開業23年！日本料理名店「高玉」創始店1月15日停業

喜愛日本料理的民眾，未來將少一間好選擇了！創立自1998年的老字號日本料理店「高玉」，因租約到期因素，創始店「建國店」將於2022年1月15日暫停營業，結束長達23年的歷史。

隸屬於東元餐飲集團旗下的「高玉」，自1998年成立，透過每週由日本福岡、九州等地進口海鮮食材，搭配上台灣在地元素，打造頂級的日式料理，乃是早年台北高級日本料理餐廳的代表品牌之一。不僅提供美味精緻的佳餚，高玉並培育出許多優秀的日本料理職人活躍於業界，許多政商名流、演藝名人也都是座上嘉賓。

高玉現有建國、民生2間門市，並於近年延伸出新品牌「小高玉」。低調藏身於中山區商業大樓的高玉建國店，即是高玉的第一間創始店，過去也曾於2013年時，透過大規模的改裝，提昇整廳用餐環境。儘管深耕多年，但是高玉建國店近日宣佈，因租約問題，將於2022年1月15日暫停營業，將盡快尋找新的地點，未來再另行公告。除了感謝賓客的支持與照顧，公告中同時也建議民眾改前往民生店用餐。