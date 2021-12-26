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邊看球賽可以邊下注 台中市結合運彩的餐飲茶館今開幕

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市「safe運動餐飲茶館」今在七期朝富路開幕營運，並標榜是國內第一家結合直播平台+台灣運彩網路招募平台的運動餐飲茶館。圖／safe運動餐飲茶館提供
台中市「safe運動餐飲茶館」今在七期朝富路開幕營運，並標榜是國內第一家結合直播平台+台灣運彩網路招募平台的運動餐飲茶館。圖／safe運動餐飲茶館提供

世界杯足球賽明年開打，國內關注足球的球迷不少，卻缺乏看球賽的運動餐廳吧，台中市「safe運動餐飲茶館」今在七期朝富路開幕營運，並標榜是國內第一家結合直播平台+台灣運彩網路招募平台的運動餐飲茶館，可以讓消費者可以邊看球賽、邊享用美食，還可以下注運動彩券。

中華民國運動彩券經銷商公會理事長何昱奇說，受到新冠疫情影響，網路投注的比例持續升高，國內運動彩劵今年累計前11月運彩銷售額已達438.3億元，超越去年全年的403.6億元；網路投注比例也由去年的31%，到今年前11月已拉升到34%；預估今年運彩整體投注金額可達470億元歷史新高。

safe茶館執行長毛曾文指出，台灣跟歐美比較起來，缺乏運動概念的餐廳，以明年世足賽為例，預期會有很多餐廳推出世足餐，也就是一邊看賽事、一邊享受美食，而safe餐廳則是除了看賽事、享受美食之外，還可以利用網路下注運彩。

毛曾文說，他從小就非常喜歡看球賽，然而國外包括NBA、職棒或世足賽等賽事，以台灣時間來說，大都集中在凌晨或清晨時段播出，觀看也沒有舒適的環境，這是成立safe茶館的主要考量。

至於取名「safe」，主要就是以安全運動、棒球安全上壘的概念，如果第一家旗艦店營運成果良好，未來也會在各地陸續開出分店。

他說，safe茶館24小時營業，國內外運動賽事都可以欣賞直播，低銷150元。館內的「吃吧」餐廳，即日起推出一系列超級應景的「世界盃足球套餐」，其中首推吸睛的套餐，還有隨餐提供精巧的足球杯可爾必思等飲料，一起在小棧板製成的迷你足球場上粉墨登場。

台中市「safe運動餐飲茶館」今在七期朝富路開幕營運，並標榜是國內第一家結合直播平台+台灣運彩網路招募平台的運動餐飲茶館。圖／safe運動餐飲茶館提供
台中市「safe運動餐飲茶館」今在七期朝富路開幕營運，並標榜是國內第一家結合直播平台+台灣運彩網路招募平台的運動餐飲茶館。圖／safe運動餐飲茶館提供
台中市「safe運動餐飲茶館」今在七期朝富路開幕營運，並標榜是國內第一家結合直播平台+台灣運彩網路招募平台的運動餐飲茶館。圖／safe運動餐飲茶館提供
台中市「safe運動餐飲茶館」今在七期朝富路開幕營運，並標榜是國內第一家結合直播平台+台灣運彩網路招募平台的運動餐飲茶館。圖／safe運動餐飲茶館提供

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