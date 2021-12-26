百貨新餐廳登場備戰春節 年終旺季加碼拚回饋

歲末年終聚會活動特別多，百貨餐飲業績直線成長同時，與民同樂回饋也一波波，加上再過不久農曆春節即將到來，年前許多新餐廳、品牌新店登場備戰春節，讓百貨客層吃喝玩樂都有新意。

板橋樂高迷準備期待，樂高授權營運商「喜事集團」即將帶著樂高授權專賣店正式插旗新北，近期即將在板橋大遠百開幕。現正值電影「蜘蛛人：無家日」熱映，漫威蜘蛛人期間限定店也在板橋大遠百9樓威尼斯廣場販售中。

另外，板橋大遠百10周年生日慶即日起1月12日登場，五倍券回收效益仍持續進行，推出持紙本振興五倍券於百貨服飾、名品消費單筆滿2,500元送200元抵用券。另外，百貨服飾、名品當日消費累計滿5,000元送500元十足抵用券；大家電當日單筆滿10,000元送1,000元；首14日1樓國際精品單筆滿10,000元送1,000元；麥森、B&O單筆滿10,000送500。此外，遠百加碼板橋大遠百生日慶期間使用HAPPY GO Pay全館當日單筆刷滿5萬送1,000元、滿10萬送2,000元。

遠東SOGO也衝振興券過年採購商機，台北忠孝館推出持紙本五倍券全館單筆2,500元送250元電子抵用券。SOGO App會員獨享跨年歡樂送600元抵用券，1月2日前於指定男女裝、女鞋、鍋具、寢具單筆滿3,000元現折200元。

環球購物中心展開「年終點數放大抵」活動，即日起至12月29日推出「愛吃券」、「住好券」、「美美券」，集結上百家品牌，扣50點或100點點數即可享回饋，會員可以趁年底點數到期前放大使用。年終聚餐旺季，環球餐飲業績較上月成長近30%，環球全台8店齊推「愛吃券」，App會員扣50點即可領100元餐飲折價券，滿1,000元即可使用一張。

「住好券」App會員於新北中和、桃園A8、桃園A19及屏東市的家電、寢具、家具家飾、健康器材指定專門店，扣100點即可兌換1,000元折價券，滿10,000元可使用一張；「美美券」則是App會員於新北中和、屏東市、板橋車站、南港車站、新左營車站、桃園A8、林口A9扣50點，可領藥妝100元折價券， 於指定專門店消費滿888元可使用一張。

過年前環球購物中心餐飲新櫃改裝登場，桃園A8「「Mita CAFE BISTRO」改裝新開幕，12月27日至31日推出買一送一，點「濕式熟成翼板牛排」送限量「小紅帽雞胸/奶油菇菇義大利麵」一份。而新北中和繼「牛角日本燒肉專門店」百貨最大店全新登場，主打年輕客群的「帕朵拉義式餐廳」也首度進軍新北，即日起至1月27日首次加入品牌會員送招牌黑松露脆薯。「靜岡勝政日式豬排」也即將於1月進駐南港車站。