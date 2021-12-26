靈鷲山2022年推數位月曆 跟著Q版萌虎學「覺」招

環保愛地球及護樹等觀念讓世界各國積極推廣，靈鷲山今年在官網推出2022年數位月曆，主題是跟佛陀學愛老虎油（I love you）的「覺」招，在12個月中有12隻不同的習氣虎，對應到習氣的雋永文字，與心道法師法語，讓大家在新的一年能在使用月曆時兼學習佛法智慧，迎接豐收富足的虎年。

靈鷲山說明，基於環保永續等理念，再加上現代人越來越賴數位科技，因此今年沒有印製紙本桌曆，推出2022年數位月曆，主題是跟佛陀學愛老虎油（I love you）的「覺」招，搭配可愛的小沙彌及12隻不同的習氣虎Q版插畫，用佛法智慧陪伴有緣人一整年，民眾可在官網免費下載或列印使用（https://ljm093.pse.is/3vl8cj），療癒又實用。

靈鷲山新媒體部表示，老虎是百獸之王，也是凶猛的野獸，民間取其勇猛，代表生命力旺盛，寓意鴻圖大展，虎既是吉也是凶的象徵。就像人們的「習氣」一樣，「習氣如種子」，種子遇緣就萌芽而起，只要學習從心懺悔，用「覺」招斷除惡習，就能從習氣猛虎變為人見人愛的萌貓。

虎年數位月曆並以「佛陀，愛老虎油（I love you）！」、「我愛佛陀，佛陀也愛你」意象，在12個月中有分別化身為12隻不同的習氣虎，包括：貪愛虎、瞋恚虎、愚痴虎、傲慢虎、多疑虎、忿怒虎、散亂虎、嫉妒虎、慳吝虎、妄語虎、障礙虎、退轉虎，主題中帶入靈鷲山九大生活主張，藉由減法的人生、潔淨大地的養心之道，讓大家隨時隨地可從生活中做起，更邀請大家一起與世界廣結善緣愛地球。

靈鷲山表示，月曆中的各種「虎」再對應對習氣的雋永文字，與心道法師法語，搭配討喜的12張小沙彌與習氣虎插畫，堪稱是一份虎年的最佳心靈禮物。心道法師說「佛法是生命中最好的禮物」，希望在新的一年裡，大家有緣學習佛法智慧，在虎年福慧圓滿，福壽綿綿。