家樂福買家電抽300萬夢幻好禮 BMW休旅車、8K電視、PS5、iPhone 13抽起來

農曆新年即將邁入倒數1個月，近期疫情平穩，更要好好計劃如何運用年終獎金，除舊佈新迎接新年好彩頭。家樂福除了本週末於家樂福新店店舉辦「虎年家電家事達人秀」規劃鍋具區、大家電、小家電、3C區、家事清潔/車用清潔區、戶外露營區，共邀請20多位銷售達人輪番上陣，幫顧客解決最適用年菜料理鍋具、CP值高省水省電大小家電、家事打掃最好用清潔用品，即日起至2022年2月28日前，再推出300萬夢幻逸品抽獎，單筆購買家電商品滿5,000元，即可獲得1次抽獎機會，最高可獲得價值185萬的BMW休旅車。

除了家電用品汰舊換新，年前大掃除千萬不要拖到最後幾天，聰明的消費者現在就透過家樂福線上購物預約起來，家樂福推出清潔先鋒團隊，提供冷氣清潔、洗衣機清洗、家庭進水管清潔等9類型清潔服務選擇，簡單一鍵就能搞定家中清潔大小事。

家樂福寵愛會員為年終好禮加碼，推出超豪華300萬夢幻好禮抽獎活動，除了頭獎BMW休旅車，其他獎項也都不馬虎，包含三星8K 75型液晶顯示器、LG AI智控洗乾衣機、iPhone 13、PlayStation 5、Apple iPad mini Wi-Fi 64GB、Dyson無線手持吸塵器、Panasonic蒸氣烘烤爐、Switch OLED主機單機、Apple Watch SE GPS 44mm共10大夢幻獎項。