耶誕全家福 貝克漢家帥氣亮相 Chiara兒女搞笑演出！

歐美的耶誕假期正式展開，名人們也紛紛在社群上送上祝福。像是全球最受矚目的明星家庭兩大代表貝克漢和Chiara Ferragni一家，也都換上正裝或應景服飾，用溫馨可愛的合照展現專屬佳節團聚的幸福氛圍。

貝克漢夫婦依照往年慣例帶著四個兒女一同入鏡，包括爸爸大衛貝克漢本人在內，22歲的大兒子布魯克林、19歲的次子羅密歐、16歲的小兒子克魯茲都穿上帥氣西裝現身，化身時尚紳士。10歲的么女哈潑則是以黑白裙裝優雅亮相，雙手捧著白玫瑰，亭亭玉立的模樣非常搶眼。媽媽維多利亞穿著深綠色禮服，和背景的耶誕樹相映成趣。這一家六口去年是以睡衣搭配耶誕帽的造型登場，今年的隆重打扮也再次讓人留下深刻印象。