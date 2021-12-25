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糗翻！誤把「米可白」當成狗 侯友宜叫錯名超尷尬

小米之家全新形象店開幕 找來林柏宏擔任一日店長

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導
小米之家台北信義直營店開幕首日，小米台灣資深零售經理林奕輝（左一）、威秀影城董事長吳明憲（左二） 、小米台灣業務總監蔣坤揮（中）、Xiaomi 11T系列產品大使林柏宏（右二）、小米之家區域店經理吳玉愷（右一）一同剪綵。圖／小米提供
小米之家台北信義直營店開幕首日，小米台灣資深零售經理林奕輝（左一）、威秀影城董事長吳明憲（左二） 、小米台灣業務總監蔣坤揮（中）、Xiaomi 11T系列產品大使林柏宏（右二）、小米之家區域店經理吳玉愷（右一）一同剪綵。圖／小米提供

中國大陸的小米積極耕耘台灣市場，除了穩步增加門市覆蓋率、提升實體通路購物體驗外，今年12月底前，小米也完成在台開設30間實體門市的階段性目標，小米之家台北信義直營店整裝升級後，今天盛大開幕，成為全台首間小米之家全新形象店，並找來藝人林柏宏擔任一日店長。

小米早在2018年搶進台北信義商圈，開設約61坪的「小米之家台北信義直營店」，每月平均客流高達十多萬人次，並曾創下單月最高營業額3000萬元的驚人成績。

為提升消費者購物品質與體驗，「小米之家台北信義直營店」於同一店址整裝擴店，門市占地擴增至117.84坪，大幅度增加93%的空間，除了展示產品與櫃體增加，流線型的購物動線設計，也讓消費者的個人活動空間更加寬廣。全新形象店更強調「小米智慧型手機 X AIoT」的體驗與互動，於多個區域規劃智慧家庭的情境與場景，體現小米用創新科技讓生活美好的願景。

小米之家台北信義直營店開幕首日，邀請Xiaomi 11T系列產品代言人－新生代戲劇男神林柏宏擔任「一日店長」。

林柏宏提到，今年有段時間工作因疫情而暫時停擺，空下來的日子反而培養了攝影紀錄的興趣，有很多機會可以帶著手機紀錄生活，甚至許下明年若疫情結束，要帶著Xiaomi 11T系列手機到各地旅遊，創作出屬於自己的作品。

疫情 小米 林柏宏

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