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上億元百輛哈雷 首度耶誕車聚羅厝天主教堂
中部近百名哈雷機車騎士今天到彰化縣埔心鄉舉辦首次耶誕車聚，先到集合地點「溫度咖啡」旁的鄉有停車場換上耶誕老人服裝，總車價上億元的哈雷機車縱隊低速朝羅厝天主堂前進，吸引民眾目光，紛紛到羅厝天主堂一飽眼福。
耶誕哈雷機車車聚以哈雷X軍團、彰美車隊、鋼鐵之翼三大車隊為主，到埔心鄉鄉有停車場集合。埔心鄉長張乘瑜是鋼鐵之翼隊友，用地主身分歡迎來自中部三縣市的車友；他說，哈雷車友重紀律、有秩序，經常舉辦聚會和文化、公益活動來凝聚向心力，這是第一次中部百萬哈雷機車的車主耶誕車聚，並參加埔心鄉公所在羅厝天主堂舉辦的社造文化與公民審議成果展。
哈雷X軍團團長「詹姆士」、彰美車隊秘書長曾品叡、鋼鐵之翼路隊長張志全及隊長陳鴻樟都祝賀車友和埔心鄉民「耶誕快樂」之後，整隊出發，近百輛哈雷機車總車價上億元，如果加上改裝，價值近2億的車隊井然有序縱隊行駛，遠望閃閃發亮，氣勢十足。
車價260萬元的哈雷機車車主張上裕說，以前在美國求學，看到嬉皮族騎哈雷機車追求自在，讓他很嚮往，畢業就業後存錢他開始買哈雷，騎了一年多遊遍台灣各大景點，覺得無趣的時候結識車隊隊友，加入車隊集體出遊和做公益，例如今年到南投縣捐款給偏鄉小學，重拾騎哈雷的樂趣。
今天哈雷機車車聚的終點站在埔心鄉百年教堂羅厝天主堂，哈雷車友換穿耶誕老人服裝但很守法戴上安款帽，騎到天主堂廣場，鄉長張乘瑜和立法委員國會辦公室主任劉珊玲指揮車友停放機車，羅厝天主堂剛結束耶誕宗教活動，教友走出教堂觀賞哈雷機車，神父胡明良簡介羅厝天主堂，歡迎教友參觀，張乘瑜也說，鄉公所舉辦社造文化與公民審議成果展，車友和教友、民眾看展度過有宗教兼文化氣氛的耶誕節。
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