台灣設計展開幕首日湧近10萬人次

2021台灣設計展於12月24日正式起跑，開幕首日全城3大展區，13個展館同步開展，適逢周末假日吸引許多民眾與學生前往排隊參觀，同時也有不少設計、藝術、建築等不同領域從業人員前來體驗，市府統計，首日湧入近10萬人次。

市府表示，開幕首日10點不到便有民眾排隊等候進入觀展，並且有不少學生組團前來校外教學，從展覽內觀察設計如何改造城市。此外，近幾日也有不少地方政府前來參觀，如高雄市與桃園市率先抵達考察，交流籌備與執行相關經驗。而更有不少建築、設計與藝術等專業人士前來取經，也表示本屆設計展開創出前所未有的新意與格局，讓設計走入城市現場，尊重傳統新舊融合。

嘉義市自去年取得台灣設計展承辦權後，市府向市議會爭取5千萬預算，由文化局局長盧怡君擔任總策展人，與台灣設計研究院、台灣經濟研究院攜手合作，並邀請各界創意產業先進擔任顧問，籌備相關展覽規劃與周邊活動宣傳。期間雖然遭逢疫情升溫與三級警戒，但有賴於中央與全民共同落實防疫，設計展延後並順利於12月24日正式起跑，為期10天的設計盛宴於全城啟動。

因應嘉義市特殊的城市紋理與空間調性，本屆台灣設計展以「文化新絲路」為主要展會動脈，由嘉義車站為起點，串連嘉義文化創意產業園區與嘉義市立美術館等，其次是嘉義製材所園區與嘉義市立博物館，最後為嘉義舊監獄與嘉義公園，總計有13個展館。同時也希望參觀民眾深入市區巷弄街區，首次讓當代設計進入經典廟宇－城隍廟與地藏庵，以及文化路夜市等，並招募各種特色店家，響應本屆展會，讓民眾可以深度穿梭於街坊之中，一探嘉義市的日常文化，與各種青創世代所聯合呈獻的創意現場。

2021台灣設計展展期即日起至明年1月2日，全程免費參觀，邀請台灣各界民眾前進嘉義，共同感受「以城為家 City as Home」的熱情款待。