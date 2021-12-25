和平島公園共島季 沖繩直送美食、特產及三線琴體驗

基隆和平島公園與沖繩縣產業振興公社台北事務所合作，今天起到明年2月28日舉辦「共島季」，在和平島就可以體驗沖繩的回憶，展出沖繩傳統工藝、美食、特產及三線琴體驗等，北觀處希望民眾來和平島探訪「和平島、沖繩」兩島之間的故事。

基隆市和平島曾居住了600餘位日本琉球先民，是當時最大也最早的琉球聚落，當地被稱之為「琉球仔埔」，但隨著時光流淌，這段歷史逐漸被遺忘。共島季將與沖繩藝術家視訊連線，跨國教導如何製作沖繩紅型染及與那國傳統草編手工藝。

在日本與那國島還沒有自來水管的時代，會使用以蒲葵的葉子作成的「戽斗」來舀水，草編跟生活緊緊相連。在台灣和平島上的琉球村也曾經有過開設草編帽子，以及團扇工廠的紀錄，原來這傳統草編技術也曾經透過海洋遠道而來。

沖繩的三線琴原本是唐朝的宮廷樂器，後來輾轉傳到了琉球，自此，琉球的歌聲有了樂器的伴奏。在沖繩這個地方，就算不會彈奏三線琴，也會將其當作是傳家寶代代相傳。和平島公園此次特別邀請到拾肆號洋行，帶領民眾認識三線琴的文化背景以及親自體驗彈奏三線琴。

交通部觀光局北觀處長陳美秀表示，除了在和平島辦理共島季活動外，也和事務所相約將在明年於日本沖繩縣規劃辦理一系列台灣主題活動，而雙方也將各自的吉祥物共同設計製作「共島口罩」，延續第2年共島活動美好情誼。

去年共島季獲得好評，北觀處和基隆市政府觀光及城市行銷處一同行銷，今年是第二年。遊客不僅能親身體驗異國文化、品嘗特色餐點，不用出國就能感受雙島文化，享受歷史、美食與音樂的琉球時光。

活動詳情可參考

和平島公園官網： https://www.hpipark.org/2021okinawa