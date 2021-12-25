越夜越美麗！夜遊充滿耶誕歡樂風的金門金城石雕公園

金門也越來越有耶誕氣氛！金門縣養工所日前在金城鎮石雕公園布燈並配合聖誕節活動展演，以最節省的經費，由所內工班人力優先布置，以「夜遊石雕公園 喜迎聖誕彩燈」為主題，作為聖誕節及元旦之間的階段性城區亮點，連日來吸引不少親子到場拍照打卡。

這項點燈活動，由包括縣長楊鎮浯、鎮長李誠智、祕書長陳朝金、工務處長許鴻志等人共同點燈啟用。

楊鎮浯點燈時表示，經歷了半年的嚴峻防疫考驗，大家都非常平安，金門也守住了0確診，藉由聖誕點燈，帶給大家歡樂，希望這個平安跟歡樂可以一直常伴鄉親。

楊鎮浯也肯定養工所對於永續城市的做法，由所內同仁自行企劃、製作及安裝燈飾，朝著永續城市SDGS以及循環經濟的施政方針，作品採用廢棄品包含聖誕主燈是由廢棄燈桿回收切銲而成，雪寶家族也是金門大量的海漂保麗龍，透過節日包含的平安歡樂、教育、循環經濟、永續城市，希望這個氛圍能一直縈繞在金門島上，讓大家幸福。

養工所長吳志偉表示，為落實楊鎮浯縣長推動永續環保施政方針，利用舊有廢棄燈桿製作成一棵5米高的聖誕樹，由同仁親自加工鐵焊並將樹藤，化腐朽為神奇地將廢棄燈桿組合成創意聖誕樹；另外，同仁也利用海漂保麗龍研磨切割，製作出「雪寶家族」，並融入金門特色文化，如高粱酒、花帔、斗笠等，呈現出滿滿的聖誕雪國感。伯玉亭建築周邊景觀路燈呈現氣勢磅礡的區域網狀燈景，燦爛燈景讓公園的夜晚帶來新風貌。

現場佈置規模雖相較以往來的少，但發揮著資源有限、創意無限精神，營造出園區燈景最大特色，更融入了金門的傳統象徵。

養工所表示，燈飾期程展演至2022年2月25日，每天18:00-22:30分，共有4大燈海區域，包括：

鹿途漫漫仙音渺渺(A區)：大型聖誕襪意象，讓孩童們在大型聖誕襪之間許下願望。

寄情於瓶星光燦燦(B區)：由黃金榕組成的植栽圓圈，圍上玫瑰金樹燈或粉白樹燈，就像銀河般淡淡發光的白帶，横跨繁星密布的天空。

雪寶家族(C區)：將富有金門在地文化的「雪寶家族」放置此區，打造成充滿奇幻氛圍的雪景秘境。