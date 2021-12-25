草莓季節限定！7家飲品甜點「莓好滋味」整理包

每到年底的「莓」好時光，讓餐飲業者挖空心思跟進，今年黑浮咖啡就打造全台唯一的「草莓食研室」；各家除了強調「滿滿的果泥」，或者打卡族最愛的粉色浪漫外，大苑子也持續完成「今日採今日吃」超狂任務，採收後最快2小時內入口。

黑浮咖啡即日起至2022年3月15日推出「草莓食研室」甜品系列，年度草莓新品包含「草莓濃心馬斯卡彭起司麻糬鬆餅」、「純濃草莓起司歐蕾」、「極致草莓餅乾起司冰沙」。每個品項都從新鮮草莓與濃郁馬斯卡彭起司出發，加上草莓果凍、香脆餅乾酥、純濃鮮乳、冰淇淋等元素，創造獨特多層次的風味。12月30日前，入店單筆消費滿1,299元，還可免費吃鬆餅：另有全天候超值組合「草莓鬆餅+飲品任選一杯優惠399元」。

SHARE TEA歇腳亭則搭上電視劇「華燈初上」的梗，推出「粉紅初上」兩款草莓系列飲品，其中「蓋士莓莓鐵觀音」，每一杯都有約10顆草莓熬成的果泥，注入香醇鮮奶和濃郁手工奶酪，粉紅與嫩白交織的夢幻漸層，拍照絕美；「蓋士莓莓鐵觀音」則是歇腳亭首支芝士奶蓋飲品，以黃金翠玉基底，加上特製鐵觀音茶凍，兼有草莓與綠茶的香氣，顏色紅白分明，特別適合耶誕季節打卡。

大苑子的「莓好時光」，使用許慶良鮮乳加上新鮮草莓調製而成，香濃滑順，還能吸得到新鮮果肉；冬季清爽系飲品霸主「莓好花漾」則是新鮮草莓加上香醇清爽的青茶，還可吃到QQ愛玉和一整顆的新鮮草莓。另有草莓冰品「莓好情人」，刨冰淋上每日手工熬煮的新鮮草莓果醬、濃醇的許慶良鮮乳煉乳，搭配絕妙。

除了草莓飲，不少業者也主打季節限定的草莓甜點。星巴克全門市12月27日推出多款糕點，包括「草莓蛋糕三明治」、「草莓生乳捲」、「草莓優格飲」，將飽滿新鮮的草莓夾在天使蛋糕體裡或捲入生乳鮮奶油，盡收冬季盛典的豐潤滋味。

好丘是台灣首個推出「厚醬貝果」系列的品牌，冬季也以台灣新鮮草莓領軍，限地限時限量推出雙款草莓厚醬貝果，包括抹上超厚蜂蜜奶油乳酪，滿載草莓和藍莓的「極」系列莓力極限，以及在32%白巧克力奶油乳酪中鋪滿酸甜草莓的踏雪尋莓。好丘厚醬貝果全系列只在新竹巨城店全台獨賣。

巧克力蛋糕品牌首選的BAC蛋糕人氣商品「黑嘉侖草莓巧克力蛋糕」，酸甜新鮮草莓配上濃郁滑順的頂級比利時巧克力，粉絲年年報到搶購，今年加碼頂層新鮮草莓，鮮甜滿溢。另同步推出全新「鮮草莓奶油起司盒」。