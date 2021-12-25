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「華燈初上」與「茶金」飯店版！特調茶與酒回味好時光

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「紅皇后」羅雨儂，以酒感鮮明的龍舌蘭做基底，搭配紅豔豔的辣椒帶來嗆辣視覺，每杯450元，活動期間買一送一。圖／台北中山希爾頓逸林酒店提供 【未成年請勿飲酒，酒後不開車】
「紅皇后」羅雨儂，以酒感鮮明的龍舌蘭做基底，搭配紅豔豔的辣椒帶來嗆辣視覺，每杯450元，活動期間買一送一。圖／台北中山希爾頓逸林酒店提供 【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

近期討論度超高的電視劇「茶金」與「華燈初上」，兩劇開播至今圈粉不斷，太魯閣晶英酒店與台北中山希爾頓逸林酒店不約而同地搶搭熱潮，即日起推出限定系列茶品與調酒，引領旅人再次回味劇中故事。

「茶金」劇情主要敘述1950年代、台灣靠著茶葉創造經濟奇蹟的故事，劇中以新竹北埔為背景，故事主角「姜阿新」所創立的永光茶葉公司，是當時台灣最大的茶廠，站在茶金年代的輝煌顛峰，而有「茶虎」之稱。太魯閣晶英酒店即以「茶虎」精神為設計發想，選用當時揚名國際的「膨風茶(東方美人茶)」為基底，推出「茶虎茗釀」山中限定款，添加紫蘇梅汁中和茶葉的青澀感，再結合花蓮在地洛神蜜及煙燻梅，最後淋上畫龍點睛的威士忌提味。

另一款經典「茶金菠蘿蜜」，也是以東方美人茶為基底，湯色如琥珀般橙紅艷麗，並加入天然鳳梨蜜提升茶葉深度，餘韻優雅迷人。此外，劇中女主角張薏心辛勤拚搏接下父親事業，一心一意將台灣茶發揚光大，酒店以其奮鬥精神，發想出「茶心」飲品，以洛神蜜與蘭姆酒融入茶中，草本香氣與微甜尾韻交織出茶內心真實感受，清雅香氣令人著迷神往。

與「華燈初上」同樣位於「條通」的台北中山希爾頓逸林酒店，即日起每周三下午5點至晚上9點，於一樓La Salle森酒吧推出「紅鞋宴」活動。期間穿著任一款式的紅鞋至酒吧消費，即享指定飲品買一送一優惠，其中也包含為女主角羅雨儂和蘇慶怡分別打造的「紅皇后」和「性感女郎」。

「紅皇后」酒感鮮明，以龍舌蘭做為基底，檸檬酸香調和烈酒澀味，再巧妙帶出基酒獨特的草本香氣，微量添加蜂蜜，最後點綴紅豔辣椒帶來嗆辣視覺，像極了敢愛敢恨的羅雨儂。為女主角蘇慶怡特調的「性感女郎」，則以伏特加搭配水蜜桃、蔓越莓與香橙糖漿，初嘗甜蜜、後勁十足，標準的深藏不露。

【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

以劇中女主角張薏心辛勤拚搏接下父親事業，一心一意將台灣茶發揚光大，以其奮鬥精神發想出「茶心」飲品。圖／太魯閣晶英酒店提供
以劇中女主角張薏心辛勤拚搏接下父親事業，一心一意將台灣茶發揚光大，以其奮鬥精神發想出「茶心」飲品。圖／太魯閣晶英酒店提供
太魯閣晶英酒店搶搭台劇「茶金」風潮，發想3款飲品走進1950黃金歲月年代。圖／太魯閣晶英酒店提供
太魯閣晶英酒店搶搭台劇「茶金」風潮，發想3款飲品走進1950黃金歲月年代。圖／太魯閣晶英酒店提供

晶英酒店 茶葉 太魯閣

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