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免進廚房「開火就圍爐」！佐佐鮮「年菜懶人包」開賣

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
圍爐套餐加入台灣在地的高品質海鮮，包含滋補養生的金目鱸魚片，最適合冬日食補。圖／佐佐鮮提供
圍爐套餐加入台灣在地的高品質海鮮，包含滋補養生的金目鱸魚片，最適合冬日食補。圖／佐佐鮮提供

還在為準備圍爐年菜傷腦筋？海鮮專門品牌「佐佐鮮」今年推出年菜懶人包，以台灣人最愛的經典砂鍋魚頭火鍋搭配在地海鮮，限量推出「虎年限定海味圍爐組」，內容有砂鍋魚頭火鍋、來自高雄的金目鱸魚片、龍膽石斑魚片、東北海域船凍小透抽、馬來西亞粗放天然虎蝦、日本手工鱈魚豆腐，還有美國牛五花肉片、丹麥自然豬梅花肉片，8款食材、約4~6人份量，限時特惠1,799元（原價2,488元），即日起開放訂購，數量有限售完為止。

此外，佐佐鮮站上也成立了「年貨大街專區」，白鯧、鮑魚、干貝、烏魚子等過年必備的海鮮年貨，全都享有超殺的優惠價格，1/5起正式開賣。

砂鍋魚頭是具代表性的台式酒家菜之一，有別於常見使用鰱魚、草魚的砂鍋魚頭，佐佐鮮此次選用價格更高、鮮味也更濃郁的深海鮭魚頭入菜，以高溫酥炸後定型，加入雞油為基底的沙茶湯頭，喝起來更香濃醇厚。再搭配台灣在地的高品質海產，適合冬日食補。此次的一大亮點還有「日本手工鱈魚豆腐」，日文又稱作「伏見含片」，以日本金線魚及鱈魚漿製作，口感滑嫩細緻，近似「棉花糖」的口感，是台灣火鍋料吃不到的新風味。

佐佐鮮強調，此次懶人包主打「免洗、免切、免進廚房」，打開爐火加熱就能吃，連魚肉都事先片好並去除細刺，盡可能減少料理工序。相關資訊可查官網：https://www.jjfish.com.tw/

過年圍爐的新選擇，海鮮專門店「佐佐鮮」重磅祭出虎年限定海味圍爐組。圖／佐佐鮮提供
過年圍爐的新選擇，海鮮專門店「佐佐鮮」重磅祭出虎年限定海味圍爐組。圖／佐佐鮮提供
經典台式酒家菜端上桌， 深海鮭魚頭Ｘ濃郁沙茶雞油湯底，鮮味一級。圖／佐佐鮮提供
經典台式酒家菜端上桌， 深海鮭魚頭Ｘ濃郁沙茶雞油湯底，鮮味一級。圖／佐佐鮮提供

火鍋 海鮮 日本

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