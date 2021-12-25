免進廚房「開火就圍爐」！佐佐鮮「年菜懶人包」開賣

還在為準備圍爐年菜傷腦筋？海鮮專門品牌「佐佐鮮」今年推出年菜懶人包，以台灣人最愛的經典砂鍋魚頭火鍋搭配在地海鮮，限量推出「虎年限定海味圍爐組」，內容有砂鍋魚頭火鍋、來自高雄的金目鱸魚片、龍膽石斑魚片、東北海域船凍小透抽、馬來西亞粗放天然虎蝦、日本手工鱈魚豆腐，還有美國牛五花肉片、丹麥自然豬梅花肉片，8款食材、約4~6人份量，限時特惠1,799元（原價2,488元），即日起開放訂購，數量有限售完為止。

此外，佐佐鮮站上也成立了「年貨大街專區」，白鯧、鮑魚、干貝、烏魚子等過年必備的海鮮年貨，全都享有超殺的優惠價格，1/5起正式開賣。

砂鍋魚頭是具代表性的台式酒家菜之一，有別於常見使用鰱魚、草魚的砂鍋魚頭，佐佐鮮此次選用價格更高、鮮味也更濃郁的深海鮭魚頭入菜，以高溫酥炸後定型，加入雞油為基底的沙茶湯頭，喝起來更香濃醇厚。再搭配台灣在地的高品質海產，適合冬日食補。此次的一大亮點還有「日本手工鱈魚豆腐」，日文又稱作「伏見含片」，以日本金線魚及鱈魚漿製作，口感滑嫩細緻，近似「棉花糖」的口感，是台灣火鍋料吃不到的新風味。