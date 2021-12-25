新自強號26日首航 台鐵職福會攜西雅圖咖啡推2聯名飲品

台鐵最新城際列車EMU3000型列車將於12月26日於台東首航，29日正式加入營運車隊。台鐵職福會今天宣布，首度攜手台灣本土品牌西雅圖極品咖啡共同推出兩款首航聯名紀念飲品，分別是瓶裝拿鐵和水，共享這紀念性的一刻。

台鐵職福會說，該次首度攜手合作推出EMU3000型列車首航聯名紀念咖啡「西雅圖優萃拿鐵」及紀念瓶裝水「西雅圖優萃水」。

台鐵職福會說，創立25年西雅圖咖啡堅持在地新鮮烘焙咖啡豆確保原料的新鮮，採用重烘焙烘豆技術與獨家研製的拿鐵風味配方，口感香醇濃郁；西雅圖優萃水則特別選用埔里優質好水，提供到場的嘉賓享用。

台鐵職福會說，兩款首航紀念飲品，瓶身設計也以EMU3000型「Silent Flow靜謐的移動」設計概念，巧妙的與列車圖像結合，搭配「台鐵有朝氣，台灣更有力」等字樣，成為首航紀念品值得收藏的一大亮點，為此次EMU3000型列車首航增添紀念性。