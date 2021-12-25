聽新聞
test
0:00 / 0:00
「浴火鳳凰」楊小寧與展館合作 助燒傷者勇敢走向陽光
有「台灣新漢畫第一傳人」之稱的楊小寧從大陸到台南定居逾20年，曾遭遇氣爆造成雙手、顏面嚴重燒傷的她，透過親友及作畫支持，才辛苦熬過困苦的日子，成了「浴火鳳凰」。楊小寧為感謝台灣對她的關愛，與炘宸藝術合作捐贈5萬元給陽光基金會，希望幫助更多被火吻的同伴勇敢面對人生。
62歲楊小寧出生於大陸西安，來台超過20年，目前定居在台南。她畢業於北京清華美術學院，國畫專長新漢畫、寫意花鳥、人物以及身兼書畫、裝表兩大長才，在台灣、大陸、日本、法國都辦過畫展。
楊小寧回憶起10多年前被火吻的日子一度哽咽，她說，2006年在台灣過春節時，因瓦斯氣爆，導致雙手和顏面受2到3度的嚴重燒傷，幾乎面目全非，當時故鄉又傳來父親過世的噩耗，讓她深受多重打擊。
她說，在無助的時刻，台灣醫療機構給她最好的治療和照顧，台灣的朋友也陪伴她走過那段艱難困苦的日子，因此那時她就許下一個心願，「等我好了，要用浴火重生的雙手回饋台灣社會」，鼓勵像她一樣受傷的人要勇敢面對困境，走向陽光，活出春天。
炘宸藝術今天舉辦開幕剪綵茶會，內政部次長陳宗彥也受邀出席，他表示，在台南提到公益、文化藝術，總有炘宸藝術董事長李文誠及館長吳政緯努力參與的身影，在經營事業有成之餘，仍不忘回饋社會。吳政緯說，希望透過藝術館的展出與課程教學，延續傳承國畫藝術，將以楊小寧的新漢畫、寫意花鳥畫以及與台華窯合作的瓷器畫作為主要展出作品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言